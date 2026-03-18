Attualità Pietra Ligure

Pietra Ligure, saranno 41 le concessioni demaniali marittime che saranno assegnare con il bando

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Sono 41 le concessioni demaniali marittime che saranno assegnate attraverso il bando di gara pubblicato dal Comune di Pietra Ligure. Nello specifico, si tratta di 39 stabilimenti balneari e 2 stabilimenti asserviti ad attività turistico-ricettive.

La documentazione integrale di gara e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.pietraligure.it.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 20 aprile 2026, alle ore 13.00.

 

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