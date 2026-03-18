Pietra Ligure, saranno 41 le concessioni demaniali marittime che saranno assegnare con il bando

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Si sta procedendo in questi giorni alla predisposizione degli stalli gratuiti destinati esclusivamente ai residenti. I parcheggi in questione saranno contraddistinti da strisce gialle e apposita segnaletica verticale e saranno attivi a partire dal 15 luglio 2025. Nel frattempo sarà possibile, a tutti, parcheggiare negli stalli in questione come se fossero parcheggi bianchi. Per usufruirne […]