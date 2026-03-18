Pietra Ligure, saranno 41 le concessioni demaniali marittime che saranno assegnare con il bando

Sono 41 le concessioni demaniali marittime che saranno assegnate attraverso il bando di gara pubblicato dal Comune di Pietra Ligure. Nello specifico, si tratta di 39 stabilimenti balneari e 2 stabilimenti asserviti ad attività turistico-ricettive.
La documentazione integrale di gara e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.pietraligure.it.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 20 aprile 2026, alle ore 13.00.