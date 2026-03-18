La Spezia, discoteca abusiva: intervento di Polizia di Carabinieri

La polizia e i carabinieri di La Spezia hanno chiuso una discoteca abusiva. Il locale pubblicizzava le serate sui social e tesserava le persone solo al momento dell’ingresso nonostante sulla carta fosse un circolo riservato ai soci. Davanti al locale, polizia e carabinieri hanno trovato una lunga coda di clienti mentre dentro hanno visto una postazione per il dj con tanto di impianto stereo, la pista da ballo con luci psichedeliche e laser luminosi. Sono state identificate circa 70 persone. Dall’ispezione è emersa una attività di pubblico intrattenimento svolta con carattere continuativo e non occasionale, di fatto assimilabile a quella di una discoteca. Inesistente invece l’attività associativa, prevista dallo statuto. Il proprietario è stato sanzionato.

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