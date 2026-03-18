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Inaugurato il rinnovato complesso polisportivo intercomunale “Raoul Zaccari” di Camporosso

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. È stato inaugurato oggi pomeriggio a Camporosso il rinnovato complesso polisportivo intercomunale Senatore Raoul Zaccari, oggetto del primo lotto di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma. L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 632mila euro, di cui 600mila finanziati da Regione Liguria attraverso il Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2021–2027.

“La riqualificazione del complesso polisportivo Zaccari, attesa da tempo dalla comunità intemelia, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione di una struttura storica – dichiara il vicepresidente regionale e assessore allo Sport Simona Ferro –. L’intervento restituisce alla collettività un impianto sportivo rinnovato e pienamente fruibile, destinato a sostenere la crescita delle attività sportive e delle iniziative rivolte ai giovani, in ambito agonistico, amatoriale e scolastico. Grazie all’intervento regionale, in sinergia con le amministrazioni locali, lo Zaccari tornerà a essere un vero punto di riferimento per il territorio e per le associazioni sportive. Il suo bacino di utenza potenziale, infatti, comprende circa 50mila abitanti dei comuni del comprensorio intemelio, tra cui Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia, oltre a diversi centri dell’entroterra”.

Situato nel comune di Camporosso lungo l’argine sinistro del torrente Nervia, il complesso polisportivo Senatore Raoul Zaccari rappresenta da oltre trent’anni una delle principali strutture sportive del comprensorio intemelio e dell’intera provincia di Imperia. L’impianto comprende un campo di calcio in erba con pista di atletica a sei corsie e spazi dedicati alle discipline dell’atletica leggera, complete di spogliatoi e locali di servizio.

Il primo lotto dei lavori ha riguardato in particolare il rifacimento della pista di atletica: sono stati rimossi i materiali esistenti, sistemate le cordonature e le strutture accessorie, ripristinati i sottofondi e realizzata una nuova pavimentazione sportiva sintetica ad alte prestazioni, certificata secondo le normative tecniche internazionali. La pista si distingue per la sua colorazione dorata, scelta dalle società sportive locali, che la rende unica a livello nazionale. Per garantire una rapida restituzione dell’impianto alla comunità, i lavori sono stati articolati in un primo stralcio funzionale, che consente già oggi la piena fruibilità della pista di atletica a sei corsie.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte i rappresentanti dei comuni del comprensorio: il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il sub commissario di Bordighera Marco Gunter.

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