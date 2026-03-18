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Inaugurato al centro per l’impiego di Ventimiglia il nuovo angolo transfrontaliero

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È stato inaugurato oggi, all’interno del centro per l’impiego di Ventimiglia, il nuovo angolo transfrontaliero della Regione Liguria: uno sportello dedicato alla ricerca di lavoro oltre confine, pensato per offrire supporto e orientamento a chi intende cogliere opportunità professionali nei territori limitrofi.

“Oggi diamo attuazione a un impegno preso esattamente un anno fa, nel marzo 2025, proprio qui al centro per l’Impiego – dichiarano il vicepresidente regionale con delega alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro e l’assessore ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola –. Un risultato che conferma l’approccio operativo di questa amministrazione, basato su azioni concrete. In un contesto in cui i rapporti con la Francia e il principato di Monaco si sono progressivamente rafforzati, abbiamo voluto realizzare uno strumento capace di accompagnare i cittadini verso opportunità lavorative internazionali in modo strutturato, rendendo più semplice e accessibile un percorso che in passato risultava complesso”.

“Questo sportello – proseguono Ferro e Scajola – rappresenterà un punto di riferimento stabile per l’intero territorio ligure, grazie alla presenza di operatori multilingue e al collegamento con la rete regionale dei centri per l’Impiego. I servizi offerti spaziano dall’orientamento alla consulenza normativa, dalla formazione alla valorizzazione delle competenze, fino al supporto concreto nella preparazione delle candidature e nel contatto diretto con le imprese, anche attraverso veri e propri recruiting day. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per un territorio che guarda oltre i propri confini e investe nel futuro delle persone”.

“Siamo la città per eccellenza dei lavoratori frontalieri – spiega il sindaco Flavio Di Muro-. Grazie all’ottima sinergia con Regione Liguria si inaugura questo nuovo spazio che sarà un’opportunità in più. La sfida per noi è però quella di porre le condizioni per avere più occupazione di qualità, ricchezza e sviluppo direttamente nella nostra città. I progetti messi a terra in questi anni non hanno precedenti storici, l’auspicio è quello che, una volta realizzati, portino a quanto suddetto”.

Nel dettaglio, tra i principali servizi dell’angolo transfrontaliero figurano l’informazione sulla normativa del lavoro, sulle politiche occupazionali e sulle procedure di disoccupazione nei Paesi confinanti. Sono inoltre previsti seminari informativi dedicati alla struttura dei servizi per l’impiego francesi e monegaschi e ai principali canali di reclutamento online.

Gli utenti potranno ricevere indicazioni sulle opportunità formative disponibili, anche attraverso piattaforme dedicate, e sui sistemi di certificazione delle competenze e dei titoli di studio. Particolare attenzione è riservata al supporto nella redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione in lingua francese e inglese, secondo gli standard utilizzati nei mercati del lavoro di riferimento.

Il servizio offre inoltre un accompagnamento pratico nella candidatura alle offerte di lavoro: dall’individuazione dei canali più idonei alla compilazione della documentazione richiesta, fino all’invio delle candidature e al monitoraggio dei riscontri da parte delle aziende. All’interno dell’angolo transfrontaliero saranno infine organizzate giornate di incontro tra domanda e offerta, con la partecipazione di imprese italiane, francesi e monegasche attive in diversi settori, tra cui turismo, terziario e blue economy.

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