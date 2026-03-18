Genova, per scappare dalla Finanza si lancia da una grande altezza: grave 35enne

Un uomo di 35 anni per sfuggire alla Guardia di Finanza si è lanciato da una grande altezza procurandosi diverse ferite e fratture. L’uomo, soccorso, è stato intubato e trasportato in codice rosso al San Martino.
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