Dal fine settimana apertura delle rampe ciclabili fra Taggia e Riva Ligure.

Via libera dal fine settimana ai ciclisti sulle rampe provvisorie per il collegamento ciclabile tra Riva Ligure e Taggia, interrotto dall’autunno scorso per la realizzazione del nuovo ponte a campata unica che, insieme al rifacimento degli argini a monte, verrà aperto entro fine giugno e garantirà sia la messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina sia il proseguimento naturale della pista ciclopedonale della Riviera dei fiori. Le rampe saranno percorribili dal prossimo weekend, mentre continuano i lavori per il nuovo ponte: i primi di maggio ci sarà il varo della struttura, lunga in totale 75 metri, con la successiva apertura definitiva entro fine giugno, come da cronoprogramma.

A fare il punto della situazione è stato oggi l’assessore alla Difesa del suolo di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, nel corso del sopralluogo insieme ai sindaci di Taggia Mario Conio e Riva Ligure Giorgio Giuffra, alla consigliera regionale Chiara Cerri e ai referenti di Amaie.

“Il bypass è funzionale a un cantiere fondamentale per la messa in sicurezza dell’area tra Riva e Taggia, che è molto depressa dal punto di vista idraulico – dichiara l’assessore Giampedrone –. È una grande opera di messa in sicurezza del territorio, con 17 milioni di euro investiti dai fondi di Protezione civile regionale e pnrr, lavorando in sinergia con i territori. Il bypass rappresenta la capacità di dialogo istituzionale oltre al mantenimento di un impegno che ci eravamo assunti e che è rientrato ampiamente dentro l’appalto, seppur con qualche ritardo dovuto soprattutto al maltempo. Voglio ringraziare i sindaci, le maestranze e tutti quelli che hanno contribuito a questo primo risultato. Il nostro compito principale è quello di arrivare a fine ponte con il percorso ciclabile integralmente ripristinato per la fine di giugno, in tempo per la stagione estiva e nel pieno rispetto del cronoprogramma”.

Completato il sopralluogo, l’assessore Giampedrone ha firmato la documentazione per la consegna ai Comuni delle due nuove rampe per la loro successiva apertura. Le rampe, realizzate una in sponda destra e l’altra in sponda sinistra del torrente, consentiranno di collegare i tratti di ciclovia, rispettivamente a ponente e a levante del nuovo ponte in costruzione, con un percorso ciclabile che corre a monte dell’Aurelia sino al ponte di Levà (Taggia) lungo la viabilità adiacente al torrente, rimodulata grazie ad un finanziamento regionale da 110mila euro.

Particolare attenzione è stata posta alle misure di sicurezza adottate, per consentire il transito degli utenti e contestualmente il completamento dei lavori di realizzazione delle arginature, tutt’ora in corso mediante realizzazione di pali di fondazione. Nel frattempo, sul lato di Riva Ligure, si avviano a conclusione le fasi di assemblaggio dei 7 conci che andranno a costituire la struttura del nuovo ponte e che verranno poi dipinti secondo le indicazioni di colore fornite dalla soprintendenza. Una volta terminata la realizzazione delle nuove spalle si procederà con l’avvicinamento dei sette conci alle aree di sollevamento mediante mezzi trasportatori, e successivamente con il varo mediante gru. Il nuovo ponte a campata unica garantirà i deflussi delle portate di piena duecentennale, risolvendo la criticità idraulica rappresentata dal ponte demolito, proprio a causa delle quattro pile in alveo. In ultimo, si procederà alla demolizione del basamento delle pile del vecchio ponte.

“Oggi si compie un importante passo avanti nel progetto di messa in sicurezza del torrente Argentina e nel ripristino del collegamento della pista ciclabile della Riviera dei Fiori – ha dichiarato il sindaco di Taggia Mario Conio -. Un risultato significativo che arriva alle porte della primavera e della stagione turistica e che è fondamentale per offrire un servizio atteso, garantendo al tempo stesso la sicurezza di tutti i fruitori di questa infrastruttura. Fin dalla sua realizzazione, la pista ciclopedonale ha rappresentato uno dei principali volani turistici del nostro territorio e un importante incentivo alla mobilità sostenibile. L’interruzione di questi mesi è stata certamente sofferta, ma da oggi sarà finalmente possibile tornare a pedalare da Ospedaletti a Imperia in modo continuo e in totale sicurezza, in attesa che il nuovo ponte venga completato. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Regione Liguria per l’importante intervento di messa in sicurezza dell’area alla foce del torrente, e per la realizzazione del bypass ciclabile, nonostante le difficoltà e la complessità del cantiere”.

Soddisfatto anche il sindaco Giorgio Giuffra: “Una buona notizia per Riva Ligure, che torna ad essere il Cuore blu della Riviera, e per tutta la nostra provincia: apre il bypass che restituisce continuità alla pista ciclopedonale tra Imperia e Ospedaletti. Parliamo dell’infrastruttura più bella ed utilizzata del nostro territorio: mobilità sostenibile, turismo, qualità della vita. E l’apertura arriva proprio alla vigilia dell’alta stagione, quando migliaia di persone scelgono questo percorso per vivere il mare e il nostro paesaggio.

Ma diciamolo con chiarezza: questo è un passo avanti, non il traguardo. Il vero obiettivo resta la realizzazione in tempi celeri del nuovo ponte che consentirà di superare definitivamente il rischio idrogeologico nella zona abitata di Regione Prati, tra la Via Aurelia e l’ex sedime ferroviario. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Non basta un messaggino quando scatta l’allerta: servono progetti, risorse, decisioni. Servono opere. Meno polemiche, più cantieri. Meno parole, più risultati”.

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