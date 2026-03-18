Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

Ancona Capitale ITaliana della Cultura 2028, Bucci: “Complimenti per la vittoria che non cancella il percorso straordinario di Sarzana”

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“Complimenti ad Ancona per questa vittoria, che non cancella in alcun modo il percorso straordinario che Sarzana ha saputo costruire e che ci rende orgogliosi – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Arrivare tra le dieci città finaliste per il titolo di capitale Italiana della Cultura rappresenta comunque un risultato di grande valore per un progetto serio, credibile e condiviso. Sarzana ha dimostrato visione e una capacità progettuale e di coesione che resteranno un patrimonio importante per tutto il territorio. Al sindaco Ponzanelli e a tutti gli amministratori, le associazioni e le realtà che hanno lavorato a questa candidatura va il mio ringraziamento sincero. Il lavoro non si ferma qui: le idee, i progetti e l’energia messi in campo continueranno a dare risultati concreti per il futuro della Liguria”.

“Sarzana è andata a un passo dalla vittoria – prosegue l’assessore alla Cultura Simona Ferro -. Il valore profondo di percorsi come questo risiede nella capacità di attivare una vasta rete di partner pubblici e privati uniti da un obiettivo comune: promuovere la cultura come strumento in grado di rafforzare il senso di comunità e valorizzare non solo la città, ma l’intero territorio che la circonda. In questo senso, Sarzana può comunque considerare la propria candidatura un successo: ha presentato un progetto solido, capace di coinvolgere l’intera regione e destinato a lasciare un segno duraturo”.

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