Ancona Capitale ITaliana della Cultura 2028, Bucci: “Complimenti per la vittoria che non cancella il percorso straordinario di Sarzana”

“Complimenti ad Ancona per questa vittoria, che non cancella in alcun modo il percorso straordinario che Sarzana ha saputo costruire e che ci rende orgogliosi – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Arrivare tra le dieci città finaliste per il titolo di capitale Italiana della Cultura rappresenta comunque un risultato di grande valore per un progetto serio, credibile e condiviso. Sarzana ha dimostrato visione e una capacità progettuale e di coesione che resteranno un patrimonio importante per tutto il territorio. Al sindaco Ponzanelli e a tutti gli amministratori, le associazioni e le realtà che hanno lavorato a questa candidatura va il mio ringraziamento sincero. Il lavoro non si ferma qui: le idee, i progetti e l’energia messi in campo continueranno a dare risultati concreti per il futuro della Liguria”.

“Sarzana è andata a un passo dalla vittoria – prosegue l’assessore alla Cultura Simona Ferro -. Il valore profondo di percorsi come questo risiede nella capacità di attivare una vasta rete di partner pubblici e privati uniti da un obiettivo comune: promuovere la cultura come strumento in grado di rafforzare il senso di comunità e valorizzare non solo la città, ma l’intero territorio che la circonda. In questo senso, Sarzana può comunque considerare la propria candidatura un successo: ha presentato un progetto solido, capace di coinvolgere l’intera regione e destinato a lasciare un segno duraturo”.

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