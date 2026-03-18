Alassio, reimpiantata la mano all’operaio che aveva subìto l’amputazione dell’arto in un incidente di lavoro

Presso la Struttura Complessa Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Paolo di Savona, facente capo ad Asl2 – ATS Liguria e guidata dal dr. Andrea Zoccolan, è stato eseguito ieri un intervento chirurgico di particolare complessità su un paziente vittima di un incidente sul lavoro. I chirurghi hanno potuto contare da subito sul prezioso supporto della struttura di Anestesia e Rianimazione Levante guidata dal dr. Andrea Mazza.

L’équipe specialistica ha effettuato un delicato intervento di reimpianto della mano che si è articolato in più fasi ed ha richiesto circa 10 ore di intervento, e ha visto alternarsi i chirurghi ROSSELLO CARLO, RIVELLINO MARIA CONCETTA, FANECCO ANDREA; gli anestesisti CORTESE PAOLO GALANTI OCCULTI ANDREA POZZO CRISTINA; gli strumentisti RIOMA ROBERTA ZINOLA ELISA CAVIGLIA JESSICA; gli Infermieri MASSA EMANUELA VENTURINO SILVIA ARAGONE ANDREA AROSSA GIULIA; e gli Infermieri di Anestesia BOLLA SIMONA PONTE FRANCA CHALEN ROMAN MAYRA ALEJANDRA.

L’operazione è riuscita e la mano è attualmente vitale.

In ragione della complessità dell’intervento il paziente si trova attualmente ancora in prognosi riservata, il tipo di recupero funzionale potrà essere valutato solo nel corso del tempo.

La Struttura Complessa Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Paolo di Savona conferma il proprio ruolo di centro di riferimento regionale per la chirurgia della mano, con disponibilità di competenze specialistiche e percorsi assistenziali dedicati ai casi di maggiore complessità.

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