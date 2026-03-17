Vado Ligure, strada di scorrimento veloce: i lavori si concluderanno a giugno

“Con riferimento, in particolare, alle criticità correttamente evidenziate in relazione ai lavori della strada di scorrimento veloce, si precisa che tali problematiche sono riconducibili, purtroppo, a una pluralità di fattori, per lo più legati alla complessità intrinseca della gestione di un cantiere insistente su un’arteria che, nel corso degli ultimi anni, ha progressivamente assunto una funzione sempre più strategica”. Lo afferma il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri

“Come noto, la Provincia sta gestendo un cantiere finanziato dall’Autorità Portuale, relativo a un’infrastruttura che appartiene ai Comuni di Savona, Quiliano e Vado Ligure: in tale contesto, non è sempre agevole individuare soluzioni tecniche e logistiche pienamente condivise tra tutti i soggetti coinvolti . Al riguardo, si fa rilevare che, per accelerare le lavorazioni, sarebbe stato necessario procedere ad alcune soluzioni di cantierizzazione più rapide, come la chiusura di una carreggiata per l’intera estensione del tratto interessato, ritenuta opportunamente dagli Enti locali coinvolti incompatibile con la gestione dei flussi di traffico nei rispettivi centri abitati, anche in considerazione delle criticità già presenti e che insistono sulla restante rete viaria, sia statale sia locale, nell’area”.

“Numerosi poi sono stati gli inconvenienti cui, da ultimo, si è dovuto far fronte: la risoluzione del contratto con l’Impresa originariamente aggiudicataria dell’appalto e il connesso contenzioso che si è generato, lo spostamento del campo base, alcuni adeguamenti progettuali ritenuti necessari, le criticità meteorologiche avverse. Infine, nell’ultimo tratto della strada in direzione Savona, sono state recentemente rilevate ulteriori criticità occulte nel fondo della pavimentazione, che hanno reso necessaria una nuova e puntuale campagna di sondaggi; all’esito della stessa, sono già state individuate le soluzioni tecniche più idonee – puntualizza Olivieri – Al fine di attenuare l’incidenza delle criticità segnalate, potrebbe pure – come suggerito – risultare utile un incremento dei turni del personale di cantiere; tale ipotesi deve tuttavia essere valutata alla luce delle effettive disponibilità economiche dell’appalto. All’appaltatore è stato comunque ordinato di procedere senza indugio alla realizzazione delle opere ancora mancanti, inclusi gli interventi sulla pavimentazione interessata dall’imprevisto della mancanza di fondazione”.

“In ogni caso dal programma dei lavori ad oggi aggiornato la strada dovrebbe essere ultimata, al netto di eventuali inconvenienti imprevisti dovessero ancora verificarsi, entro i primi di giorni del mese di giugno” conclude il Presidente della Provincia.

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