S.Stefano Magra, inaugurato il ponte di collegamento con Ceparana

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“Nel nostro programma ci sono molti sì e anche molti come. Il primo è per la Sanità. La vogliamo pubblica, universale, gratuita come prevista dalla nostra Costituzione”. Lo afferma il candidato presidente della Regione Liguria, Andrea Orlando. “Alisa va superata, serve una direzione generale che programmi, servono investimenti sul pubblico, non sul privato. Al Sindaco […]