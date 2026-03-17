S.Stefano Magra, inaugurato il ponte di collegamento con Ceparana

E’ stato ufficialmente aperto al traffico il nuovo ponte sul fiume Magra che collega la piana di Santo Stefano Magra con quella di Ceparana permettendo un accesso diretto ad alcune delle aree più strategiche del territorio e creando un collegamento fondamentale con il raccordo autostradale, la città della Spezia, le aree industriali e il porto.
Un’opera molto attesa, realizzata grazie al contributo della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in coordinamento con le amministrazioni locali.
Presente all’importante evento, in rappresentanza della Regione Liguria, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, insieme al vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e alle autorità locali.