Cronaca Loano

Loano, controlli antidroga all’Istituto Falcone: esito negativo

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Nella mattinata di ieri, lunedì 16 marzo, presso l’istituto Falcone di Loano sono stati messi in atto alcuni controlli antidroga.

L’attività, svoltasi dalle 9 alle 11.30 circa, ha interessato gli istituti Geometri e Ragioneria ed è stata organizzata dal Nucleo Sicurezza Urbana e dall’Unità Cinofila della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure su richiesta del dirigente scolastico, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e sensibilizzare gli studenti rispetto ai rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti.

Il servizio ha visto l’impiego di un dispositivo interforze composto dalle polizie locali di Loano, Finale Ligure, Savona e Albenga, oltre alla partecipazione dei carabinieri della stazione di Loano.

Durante i controlli sono stati utilizzati due cani antidroga: Rey, dell’Unità Cinofila della polizia locale di Savona, e Lupo, del Nucleo Sicurezza Urbana della polizia locale di Loano e Finale Ligure.

L’esito dell’attività è stato completamente negativo: all’interno dell’istituto non sono state rinvenute sostanze stupefacenti. In alcuni casi i cani hanno mostrato lievi segnali di attenzione verso alcuni studenti, circostanza che tuttavia non ha portato ad alcun riscontro concreto.

Un risultato accolto con soddisfazione sia dalla dirigenza scolastica sia dalle forze dell’ordine, perché indica “un contesto scolastico sano e attento, nel quale non sono emerse situazioni di detenzione o consumo di sostanze”.

L’iniziativa rientra in un percorso di prevenzione e collaborazione tra scuola e istituzioni, volto a promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla droga e a rafforzare la cultura della legalità.

Particolarmente significativo il contesto dell’istituto, intitolato al magistrato Giovanni Falcone, che con il collega Paolo Borsellino è simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Proprio per questo motivo la scuola e le forze dell’ordine hanno ribadito la volontà di proseguire con iniziative analoghe anche in futuro, mantenendo alta l’attenzione sul tema della prevenzione.

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