Genova, modifiche viabilità Milano Sanremo Women e Giro Appennino femminile

Sabato 21 e domenica 22 marzo il territorio del Comune di Genova sarà interessato dal passaggio di due gare ciclistiche: “Milano Sanremo Women” e “Giro dell’Appennino femminile“. Di seguito le modifiche alla viabilità che entreranno in vigore nei prossimi giorni.

MILANO SANREMO WOMEN – SABATO 21 MARZO

Municipi interessati:

– VIII Medio Levante

– II Centro Ovest

– VI Medio Ponente

– VII Ponente.

Dalle ore 12.00 di venerdì 20 marzo alle ore 14.30 di sabato 21 marzo e comunque sino a cessate esigenze:

– istituzione del divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione, in piazza della Vittoria su entrambi i lati del vialetto di collegamento tra le carreggiate lato levante e lato ponente posto tra l’area cd. “Vulcani” e l’Arco della Vittoria (di cui parcheggi APCOA dal n. 251 al n. 258) e nel lato levante della carreggiata di ponente limitatamente agli stalli di sosta dal n. 515 al n. 531 (sempre APCOA)

– istituzione del divieto di transito veicolare in piazza della Vittoria nel vialetto di collegamento tra le carreggiate lato levante e lato ponente posto tra l’area cd. “Vulcani” e l’Arco della Vittoria, fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione della corsa.

Dalle ore 00.00 alle ore 14.30 di sabato 21 marzo e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione, in:

– piazza della Vittoria (compreso park in superficie), esclusi i due tratti di carreggiata in ingresso e in uscita da/per via Diaz e il tratto in ingresso da via Brigata Liguria (sino all’arco soprastante il portico)

– via Cadorna

– viale Brigata Bisagno (carreggiata di ponente, compresi gli stacchi verso piazza della Vittoria)

– viale Brigate Partigiane (carreggiata di ponente)

– via Brigata Liguria (ambo i lati del tratto compreso tra via Ippolito d’Aste e via Cadorna, compreso lo stacco laterale riservato ai motocicli).

Sarà garantita la sosta per veicoli al servizio delle persone con disabilità all’altezza del palazzo INPS di piazza della Vittoria.

Dalle ore 7.00 alle ore 14.30 di sabato 21 marzo e comunque fino a cessate esigenze:

– istituzione del divieto di transito veicolare per tutti i veicoli (ad eccezione di quelli afferenti la manifestazione) in piazza della Vittoria, carreggiate di levante e di ponente, nei tratti compresi tra via Cadorna e il tratto in ingresso da viale Brigata Bisagno (lato mare) per la carreggiata di levante e il tratto in ingresso da via Brigata Liguria (lato mare) per la carreggiata di ponente

– inversione del senso di marcia da ponente a levante nel tratto di carreggiata lato levante-mare di piazza della Vittoria compreso tra la piazza stessa e viale Brigata Bisagno, con obbligo di arresto allo STOP e svolta a destra all’intersezione con lo stesso viale.

Sarà garantito il transito dei veicoli in entrata ed uscita dal park sotterraneo.

Dalle ore 10.00 di sabato 21 marzo e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli afferenti la manifestazione, in:

– via Duca d’Aosta, carreggiata di ponente (eccetto mezzi pubblici), limitatamente all’intersezione con via Cadorna, dove dovranno invertire la marcia o svoltare a sinistra verso corso Buenos Aires

– via Fiume, direzione mare, nel tratto compreso tra via Thaon de Revel e via Cadorna (eccetto mezzi pubblici)

– viale Brigata Bisagno (carreggiata di ponente)

– viale Brigate Partigiane (carreggiata di ponente), eccetto la prima corsia lato ponente nel tratto compreso tra via Brigata di Fanteria e via dei Pescatori che, opportunamente delimitata, consentirà l’accesso al quartiere fieristico-Waterfront di Levante;

– rotatoria 9/11/1989 (semicarreggiata lato ponente)

– strada Aldo Moro (entrambe le carreggiate).

Nella stessa fascia oraria sarà comunque garantito, da parte del personale della Polizia Locale o dell’organizzazione, il deflusso dei veicoli in sosta dal tratto di carreggiata di piazza della Vittoria, lato levante, compreso tra il civico 128r e via Diaz.

A partire dai 45 minuti precedenti il passaggio della gara, viene istituito il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade:

– strada Aldo Moro

– rampa asse 1 in uscita da strada Aldo Moro (in deroga alla vigente Ordinanza di Mobilità)

– lungomare Giuseppe Canepa

– strada Guido Rossa

– via Angelo Siffredi

– via Enrico Albareto

– via Giacomo Puccini

– via Giacomo Soliman

– via Merano

– via Multedo di Pegli

– via Ronchi

– via Lungomare di Pegli

– via Pegli

– via Pra’

– via Voltri

– via Don Giovanni Verità

– via Carlo Camozzini

– via P. Rubens

Viene altresì istituito il divieto di attraversamento pedonale del percorso di gara.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

GIRO DELL’APPENNINO FEMMINILE – DOMENICA 22 MARZO

Municipi interessati:

– V Val Polcevera

– VI Medio Ponente

– II Centro Ovest

– VIII Medio Levante.

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 di domenica 22 marzo, vengono istituiti i divieti di fermata e sosta veicolare in:

– via Campomorone, nel tratto ricadente all’interno del territorio del Comune di Genova

– via Gallino, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Mignanego e l’intersezione Gallino/Campomorone/Del Canto

– via al santuario Nostra Signora della Guardia, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Ceranesi e via Degli Artigiani

– via Ugo Polonio, lato ponente, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Massuccone Mazzini e l’intersezione con via Trasta

– via 30 Giugno 1960, lato ponente.

Già dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta, con la previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata in via della Superba, nel tratto compreso tra la rotatoria Luigi Tenco e la rotatoria San Giovanni d’Acri.

Dalle ore 13.45 di domenica 22 marzo e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare a tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli afferenti alla competizione, in:

– via Campomorone, nel tratto ricadente all’interno del territorio del Comune di Genova

– via Gallino, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Mignanego e l’intersezione Gallino/Campomorone/Del Canto.

Dalle ore 14.15 di domenica 22 marzo e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare, a tutte le categorie di veicoli eccetto quelli afferenti alla competizione, in:

– via al Santuario di Nostra Signora della Guardia;

– via degli Artigiani

– via Ugo Polonio

– via San Donà di Piave

– via 30 Giugno 1960

– via Tea Benedetti

– via della Superba

– rotatoria San Giovanni d’Acri

– strada Guido Rossa direzione levante

– lungomare Canepa direzione levante (compreso Ponte Elicoidale fino all’imbocco della strada Aldo Moro (ASSE 6) in deroga all’Ordinanza vigente.

Per l’area di arrivo, individuata nel territorio del Municipio VIII Medio Levante. sono adottate le seguenti prescrizioni:

Dalle ore 18.00 di sabato 21 marzo alle ore 17.30 di domenica 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta in corso Marconi, su entrambe le carreggiate, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione

Dalle ore 2.00 alle ore 18.00 di domenica 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione, in:

– corso Italia, entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra corso Guglielmo Marconi e via Piave

– via Casaregis, carreggiata lato ponente e centro della carreggiata, nel tratto compreso tra la via San Pietro alla Foce e corso Guglielmo Marconi, e sul lato levante della carreggiata di levante nel tratto fra salita Francesco Vignola e via Eugenio Ruspoli

– via Podgora, nel tratto compreso tra il civico 5 e corso Italia.

Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di domenica 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare in:

– corso Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 1989 e corso ltalia, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti la manifestazione, eccetto la carreggiata lato monte nel tratto compreso tra l’uscita di piazza Raffaele Rossetti e la rotatoria 9 novembre 1989 che resterà percorribile a tutti i veicoli

– via Alessandro Rimassa, carreggiata lato ponente, nel tratto fra via Costantino Morin e corso Guglielmo Marconi.

Dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di domenica 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di attraversamento pedonale in corso Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra rotatoria 9 novembre 1989 e corso Italia.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di domenica 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare in:

– corso ltalia, nel tratto compreso tra corso Guglielmo Marconi e via Piave

– via Casaregis, carreggiata lato ponente, nel tratto tra via San Pietro alla Foce e corso Guglielmo Marconi.

Sempre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del transito a senso unico alternato (regolamentato da personale della Polizia Locale o dell’organizzazione) in via Podgora, nel tratto compreso tra il civico 5 e corso Italia.

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 di domenica 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di transito veicolare per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli afferenti la manifestazione, in:

– rotatoria 9 novembre 1989, eccetto il ramo lato monte dove verrà operata inversione del senso di marcia ( da ponente a levante) per consentire l’inversione di marcia ai veicoli transitanti in viale Brigate Partigiane con direzione mare

– strada Aldo Moro (entrambe le carreggiate)

– corso Guglielmo Marconi, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra l’uscita di piazza Raffaele Rossetti e la rotatoria 9 novembre 1989

– piazza Raffaele Rossetti, carreggiata lato ponente, tra via Gestro e corso Guglielmo Marconi.

Sempre dalle ore 14.30 alle ore 17.30, e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del transito a senso unico alternato (regolamentato da personale della Polizia Locale o dell’organizzazione) in via dei Pescatori, nel tratto compreso tra il pilone di sostegno n. 194 della strada Aldo Moro e viale Brigate Partigiane, con obbligo di arresto allo STOP e svolta a destra aIl’intersezione con viale Brigate Partigiane.

Sarà comunque garantito, ai residenti e/o nei casi di necessità, l’accesso e il deflusso dei veicoli in sosta dai tratti di piazza Raffaele Rossetti e di via Rimassa interessati dai divieti da parte del personale della Polizia Locale o dell’organizzazione, presente in luogo così come l’attraversamento dei pedoni nel corso Guglielmo Marconi compatibilmente con le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture dedicate alla manifestazione ed allo svolgimento dell’evento in corso.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

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