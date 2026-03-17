Genova, a fuoco alloggio in Via Prè: 6 persone messe in salvo

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato in un alloggio di Via Prè per cause da chiarire: coinvolti 2 bambini e 4 adulti, che sono stati tratti in salvo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale che hanno portato in salvo le 6 persone.I vigili del fuoco hanno domato l’incendio e posto l’abitazione in sicurezza. I bambini sono stati trasportati al Gaslini mentre gli adulti in gravi condizioni al Galliera.
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