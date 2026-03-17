Dehors su demanio marittimo, il Tar della Liguria dà ragione al Comune di Loano

Il Comune di Loano accoglie con soddisfazione la sentenza con cui il Tar della Liguria ha definito

“improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” il ricorso in materia di concessioni demaniali

relative ai dehors promosso da un ristoratore di corso Roma. Il Tribunale ha riconosciuto la correttezza

del percorso amministrativo intrapreso dall’Ente e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle

spese di lite in favore del Comune di Loano.

Secondo l’amministrazione Lettieri la decisione rappresenta “un passaggio importante perché conferma la

solidità dell’impianto regolatorio e procedurale costruito dal Comune in una materia complessa, delicata e

da tempo interessata da un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione”.

In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato che la sopravvenuta disciplina comunale

introdotta con la deliberazione consiliare numero 22 del 30 settembre 2025 ha regolato in modo specifico

anche i dehors su area demaniale marittima, stabilendo che tali spazi siano assegnati mediante selezione

pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità. Il Tar ha inoltre evidenziato

che, nel contesto del lungomare di Loano, la risorsa è “scarsa e contendibile” e che proprio per questo

l’assegnazione non può avvenire in via diretta, ma deve essere rimessa a procedure comparative.

Potranno partecipare alla procedura soltanto le attività già esistenti che si trovano ad una distanza

massima di 30 metri dallo spazio per il quale faranno richiesta.

Il sindaco Luca Lettieri dichiara: “La sentenza del Tar della Liguria conferma la bontà della linea seguita

dal Comune di Loano nella gestione del demanio marittimo e nelle procedure per l’assegnazione delle

concessioni. E’ un pronunciamento favorevole che rafforza un’impostazione amministrativa costruita con

rigore, equilibrio e piena coerenza con i principi dell’ordinamento”.

La “via loanese” al demanio marittimo nasce da una scelta precisa: “Governare una materia complessa

senza scorciatoie, con regole chiare, trasparenza amministrativa, imparzialità delle procedure e

attenzione concreta alle specificità del territorio. Non uno slogan, ma un metodo di lavoro fondato su

serietà istruttoria, certezza regolatoria e capacità di tenere insieme interesse pubblico, qualità urbana e

valorizzazione ordinata delle attività economiche. Anche in questo contenzioso emerge con chiarezza che

il Comune di Loano ha scelto la strada giusta: programmare per tempo, disciplinare in modo puntuale,

motivare le scelte e costruire procedure sostenibili sul piano amministrativo e solide sul piano giuridico.

La sentenza conferma che anche i dehors insistenti su area demaniale marittima, quando riferiti a una

risorsa scarsa e contendibile, devono essere assegnati con selezione pubblica e non con affidamenti

diretti”.

Secondo il sindaco “si tratta di un passaggio importante non soltanto per il singolo giudizio, ma per

l’intero percorso che Loano ha avviato nella gestione del proprio litorale. Continueremo ad andare avanti

con questa impostazione, nel segno della legalità, della trasparenza e della tutela dell’interesse generale

della città”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Ufficio Demanio del Comune di Loano, che ha affrontato

questo dossier con competenza, precisione e grande senso delle istituzioni. Un ringraziamento altrettanto

convinto va all’avvocato Fabio Orsi, il cui contributo giuridico ha supportato e rafforzato un impianto

amministrativo serio, coerente e ben strutturato. La ‘via loanese’ significa proprio questo: affrontare i

cambiamenti con serietà amministrativa, visione istituzionale e regole uguali per tutti”, conclude il

sindaco

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