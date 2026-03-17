Dehors su demanio marittimo, il Tar della Liguria dà ragione al Comune di Loano

Il Comune di Loano accoglie con soddisfazione la sentenza con cui il Tar della Liguria ha definito
“improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” il ricorso in materia di concessioni demaniali
relative ai dehors promosso da un ristoratore di corso Roma. Il Tribunale ha riconosciuto la correttezza
del percorso amministrativo intrapreso dall’Ente e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle
spese di lite in favore del Comune di Loano.
Secondo l’amministrazione Lettieri la decisione rappresenta “un passaggio importante perché conferma la
solidità dell’impianto regolatorio e procedurale costruito dal Comune in una materia complessa, delicata e
da tempo interessata da un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione”.
In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato che la sopravvenuta disciplina comunale
introdotta con la deliberazione consiliare numero 22 del 30 settembre 2025 ha regolato in modo specifico
anche i dehors su area demaniale marittima, stabilendo che tali spazi siano assegnati mediante selezione
pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità. Il Tar ha inoltre evidenziato
che, nel contesto del lungomare di Loano, la risorsa è “scarsa e contendibile” e che proprio per questo
l’assegnazione non può avvenire in via diretta, ma deve essere rimessa a procedure comparative.
Potranno partecipare alla procedura soltanto le attività già esistenti che si trovano ad una distanza
massima di 30 metri dallo spazio per il quale faranno richiesta.
Il sindaco Luca Lettieri dichiara: “La sentenza del Tar della Liguria conferma la bontà della linea seguita
dal Comune di Loano nella gestione del demanio marittimo e nelle procedure per l’assegnazione delle
concessioni. E’ un pronunciamento favorevole che rafforza un’impostazione amministrativa costruita con
rigore, equilibrio e piena coerenza con i principi dell’ordinamento”.
La “via loanese” al demanio marittimo nasce da una scelta precisa: “Governare una materia complessa
senza scorciatoie, con regole chiare, trasparenza amministrativa, imparzialità delle procedure e
attenzione concreta alle specificità del territorio. Non uno slogan, ma un metodo di lavoro fondato su
serietà istruttoria, certezza regolatoria e capacità di tenere insieme interesse pubblico, qualità urbana e
valorizzazione ordinata delle attività economiche. Anche in questo contenzioso emerge con chiarezza che
il Comune di Loano ha scelto la strada giusta: programmare per tempo, disciplinare in modo puntuale,
motivare le scelte e costruire procedure sostenibili sul piano amministrativo e solide sul piano giuridico.
La sentenza conferma che anche i dehors insistenti su area demaniale marittima, quando riferiti a una
risorsa scarsa e contendibile, devono essere assegnati con selezione pubblica e non con affidamenti
diretti”.
Secondo il sindaco “si tratta di un passaggio importante non soltanto per il singolo giudizio, ma per
l’intero percorso che Loano ha avviato nella gestione del proprio litorale. Continueremo ad andare avanti
con questa impostazione, nel segno della legalità, della trasparenza e della tutela dell’interesse generale
della città”.
“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Ufficio Demanio del Comune di Loano, che ha affrontato
questo dossier con competenza, precisione e grande senso delle istituzioni. Un ringraziamento altrettanto
convinto va all’avvocato Fabio Orsi, il cui contributo giuridico ha supportato e rafforzato un impianto
amministrativo serio, coerente e ben strutturato. La ‘via loanese’ significa proprio questo: affrontare i
cambiamenti con serietà amministrativa, visione istituzionale e regole uguali per tutti”, conclude il
sindaco
Dehors su demanio marittimo, il Tar della Liguria dà ragione al Comune di Loano
Il Comune di Loano accoglie con soddisfazione la sentenza con cui il Tar della Liguria ha definito