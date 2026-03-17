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Calcio, lo Spezia vede sfumare la vittoria nel finale: con l’Empoli è solo 1-1

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Niente da fare. Lo Spezia non riesce ad andare oltre un deludentissimo pareggio interno contro l’Empoli in un match che avrebbe dovuto vincere per continuare a risalire in classifica. Invece arriva un 1-1 che serve a poco. Anche la squadra toscana non può essere soddisfatta di questo punto che, seppur arrivato a tempo scaduto quando tutto sembrava perso, rappresenta l’ennesima occasione persa dagli azzurri per cambiare passo. Primo tempo non pervenuto da ambo le parti: 45′ trascorsi all’insegna della noia e degli sbadigli. Anche la ripresa ricalca in larga parte la prima frazione di gioco ad eccezione delle due marcature: al 69′ la sblocca Artistico al 10° goal in campionato di testa a due passi dalla linea di porta. La reazione dell’Empoli si concretizza nel fallo di mano di Aurelio in area punito dal calcio di rigore trasformato al 96′ da Saporiti.

Spezia – Empoli: 1-1

Reti: 69′ Artistico (S); 96′ Saporiti (E) rig.

Ammoniti: 38′ Bandinelli (S), 40′ Nasti (E), 52′ Lovato (E), 65′ Magnino (E), 75′ Haas (E), 79′ Degli Innocenti (E);

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov (77′ Vignali), Bonfanti; Adamo, Nagy (63′ Nagy), Romano, Bandinelli (89′ Bellemo), Aurelio; Valoti (77′ Sernicola), Artistico.

EMPOLI (4-3-3): Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Degli Innocenti (80′ Fila), Magnino, Yepes (55′ Haas); Elia (46′ Ceesay), Nasti (55′ Popov), Shpendi (80′ Saporiti).

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