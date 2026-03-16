Genova Politica

Vittime del Dovere, Bozzano (Noi Moderati): “Non solo memoria ma sostegno”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si sono svolte oggi in I Commissione di Regione Liguria le audizioni sulla proposta di legge regionale n. 55 “Interventi a sostegno delle vittime del dovere”, presentata dai consiglieri Veronica Russo, Laura Lauro, Gianmarco Medusei, Rocco Invernizzi.

Stefano Balleari, Sauro Manucci, Gianmarco Medusei e Sergio Invernizzi.

Nel corso della seduta sono stati ascoltati i rappresentanti dell’Associazione Vittime del Dovere e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona.

«Si tratta di un provvedimento importante – dichiara il presidente della I Commissione Alessandro Bozzano – con cui la Regione intende rafforzare il riconoscimento verso chi ha perso la vita o ha riportato gravi conseguenze nell’adempimento del proprio dovere al servizio dello Stato e della sicurezza dei cittadini».

«Le audizioni – prosegue Bozzano – hanno offerto contributi utili che la Commissione valuterà con attenzione nel prosieguo dell’iter. L’obiettivo è arrivare a un testo che garantisca un sostegno concreto alle vittime del dovere e alle loro famiglie e che, allo stesso tempo, contribuisca a mantenere viva la memoria del loro sacrificio».

La proposta di legge prevede, tra le principali misure, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le vittime del dovere e i loro familiari, borse di studio per i figli e gli orfani e l’istituzione di una Giornata regionale dedicata alla loro memoria.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova Genova e provincia In Primo Piano

Maltempo, forte temporale sul centro levante della Liguria ieri sera: nessuna criticità

Posted on Author Redazione

Una serie di strutture temporalesche, caratterizzate da intense fulminazioni, da poco prima di mezzanotte ha interessato il Centro-Levante ligure: sul capoluogo genovese l’intensità massima è stata di 38.2mm/1h al Santuario di Monte Gazzo. Poi la perturbazione si è spostata a levante dove è stata superata la soglia di 50mm/1h: 57.4 a Fornola, nel comune di […]
Attualità Genova

Informafamigliagenova, da sabato via alla campagna informativa

Posted on Author Redazione

Operatori professionali del Comune di Genova per offrire alle famiglie orientamento e informazioni sui servizi, le risorse, le opportunità e le diverse agevolazioni economiche messe a disposizione dalle istituzioni. Si tratta dell’InformaFamigliaGenova che sabato 15 maggio – in occasione della Giornata Internazionale della famiglia, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994 – darà il […]
Attualità Genova

Genova, terminati i lavori di efficientamento energetico del teatro Nazionale

Posted on Author Redazione

Si è svolto oggi un sopralluogo al Teatro Nazionale Ivo Chiesa per illustrare lo stato dei lavori che hanno interessato gli interni del Teatro: un intervento che cuba circa 1,5 milioni di euro, intercettati attraverso il dl 50 collegato al PNRR.   Gli interventi, di restauro\manutenzione\efficientamento energetico, iniziati a novembre 2023, hanno interessato sia gli aspetti ambientali […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *