Regione Liguria e Comune della Spezia insieme a sostegno del mercato del lavoro nel Mediterraneo: nasce il “Mare center”

Regione Liguria e il comune della Spezia firmano la convenzione per la realizzazione di attività finalizzate a sviluppare la mobilità dei lavoratori nell’area del Mediterraneo. L’accordo si inserisce nell’ambito del progetto strategico Via.ma.r.e., finanziato dal programma transfrontaliero Interreg Italia – Francia marittimo 2021 – 2027, che coinvolge, oltre al territorio ligure, Toscana, Sardegna, Region Sud della Francia e Corsica.

La principale novità della convenzione tra Regione e comune è l’istituzione del Mare center, uno spazio permanente posizionato strategicamente nell’area di cooperazione come punto di riferimento per facilitare l’incontro dei candidati alla mobilità con le imprese nel territorio della Spezia. La finalità del progetto Via.ma.r.e., infatti, è proprio quello di creare tra le cinque regioni dell’area di cooperazione una rete comune di servizi per l’impiego e definire un piano generale per facilitare le relazioni di lavoro.

“Il Mare center ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi di Via.ma.r.e., facilitando i rapporti di lavoro e riducendo le barriere alla mobilità – dichiarano il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana –. Questo nuovo spazio a La Spezia consentirà a chi cerca lavoro di candidarsi anche in altre regioni e ai datori di lavoro di assumere oltre confine, contribuendo a creare un mercato del lavoro interregionale e transfrontaliero sempre più integrato ed efficiente. Con questa iniziativa proseguiamo e rafforziamo il percorso avviato nella precedente programmazione Interreg Italia – Francia marittimo con il progetto Ma.re., consolidando la cooperazione transfrontaliera e generando ricadute concrete su territori, valorizzando al contempo le filiere legate all’economia del mare”.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le politiche del lavoro sul nostro territorio, aprendo nuove prospettive occupazionali a cittadini e imprese, superando confini geografici e barriere amministrative – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. La sinergia tra il comune e la Regione ha già dimostrato la sua efficacia: il centro per l’Impiego della Spezia, integrato nella Rete per il Lavoro, è un esempio tangibile di come la cooperazione possa tradursi in servizi concreti e utili per i cittadini. Con Via.ma.r.e., vogliamo andare oltre, evolvendo lo sportello Infolavoro nel Mare center, un vero e proprio polo per l’orientamento transfrontaliero e l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro nell’area mediterranea. Ringrazio Regione Liguria e tutti i partner del progetto, insieme continueremo a costruire reti solide, strumenti innovativi e opportunità concrete per chi vive e lavora nel nostro territorio”.

Il Mare center ospiterà i Mare labs e i Mare hubs, incontri periodici con gli stakeholder del territorio ligure e di tutta l’area del Programma Marittimo in materia di politiche del lavoro per sviluppare strategie di azione condivise capitalizzando e ampliando il percorso già avviato con il precedente progetto Interreg Ma.r.e. Inoltre verranno realizzati gli “Incontri Via.ma.r.e., recruting day svolti in collaborazione con i centri per l’Impiego del territorio che hanno già sperimentato con successo questa modalità di incontro tra imprese e lavoratori. Elemento innovativo degli incontri sarà la combinazione di interazioni fisiche e virtuali nello svolgimento dei recruiting day. Altro pilastro delle attività sono i percorsi di rafforzamento della presentazione dei candidati alla mobilità finalizzati allo sviluppo delle soft skills, competenze sempre più richieste dalle imprese, anche attraverso l’utilizzo innovativo di visori virtuali nell’attività formativa.

Per garantire la capillarità territoriale, Regione Liguria provvederà all’istituzione dei Mare center anche a Genova e a Ventimiglia. Il progetto ha una durata di 48 mesi e prevede la collaborazione di Alfa Liguria e camera di Commercio di Genova.

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