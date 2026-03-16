La Spezia, trovato morto l’ex candidato sindaco Paolo Pazzaglia

L’ex candidato sindaco di La Spezia Paolo Pazzaglia, 52 anni, è stato trovato morto all’interno di un’auto lungo la strada che collega La Spezia alle Cinque Terre. A dare l’allarme un passante. Era stato candidato con la lista ‘Spezia al Centro’ alle ultime elezioni amministrative nel 2022. Sono in corso le indagini della Procura.
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