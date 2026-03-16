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In arrivo il maggiordomo di quartiere anche nelle due Albissole

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Dallo svolgimento di piccole incombenze quotidiane alla  facilitazione dell’accesso ai servizi, un nuovo supporto in favore della popolazione è in arrivo nelle Albisole. Si tratta del nuovo punto di accesso dello sportello del “Maggiordomo di quartiere” di Savona che, da giovedì 19 marzo  servirà un nuovo territorio.

All’inaugurazione, prevista alle ore 9.30 negli spazi di via Repetto 80 ad Albissola Marina,  saranno presenti l’assessore a Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali e Terzo Settore della Regione Liguria Massimo Nicolò, insieme ai sindaci di Albissola Marina e Albisola Superiore, Gianluca Nasuti e Maurizio Garbarini. Il nuovo punto di accesso erogherà infatti il servizio sul territorio di entrambe le Albisole.

Il Maggiordomo di quartiere è una figura di prossimità che opera sul territorio con l’obiettivo di supportare i cittadini che ne richiederanno il sostegno a svolgere piccole incombenze quotidiane o facilitare l’accesso ai servizi, ed è erogato gratuitamente per la popolazione.

Con questo progetto l’Assessorato alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, e Terzo Settore  di Regione Liguria conferma l’impegno nel promuovere servizi capaci di rispondere ai bisogni quotidiani della popolazione, rafforzando la rete di supporto sociale sul territorio.

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