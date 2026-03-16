Cultura e Spettacoli Genova

Genova, verso il sold out per i Rolli Days del ventennale UNESCO

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 I Rolli Days dedicati al ventennale dei siti UNESCO, in programma dal 27 al 29 marzo, stanno riscuotendo grande entusiasmo: in soli quattro giorni le prenotazioni delle visite hanno raggiunto il 76% della capienza complessiva e molti siti risultano già sold out.

«Il tasso di prenotazione al livello dei più partecipati concerti rock registrato in questi giorni conferma che i momenti di alta divulgazione scientifica sono una risorsa imprescindibile per il futuro della cultura in Italia, e racconta i Rolli Days come uno degli appuntamenti culturali più amati e attesi, non solo dai genovesi ma anche dai visitatori che scelgono la nostra città per scoprirne la straordinaria storia – commenta l’assessore alla Cultura – L’edizione di quest’anno ha un valore ancora più speciale perché celebra il ventennale del riconoscimento UNESCO dei Palazzi dei Rolli: un patrimonio unico che incarna l’unicità di questa città, certificando l’importanza artistica e la vocazione internazionale di Genova come città della cultura. Invitiamo tutti a prenotare le ultime visite disponibili e a partecipare a questa grande festa culturale, che restituisce ai cittadini e ai turisti luoghi di eccezionale valore storico e artistico, coinvolge il territorio da Voltri a Nervi e conferma Genova come uno spazio di sperimentazione per le professioni culturali rivolte ai giovani, provenienti da tutta Italia, che hanno intrapreso percorsi di alta formazione nelle scienze umane».

Visite ancora prenotabili per i seguenti siti:

 

Palazzo BPER
Palazzo Lauro
Palazzo Antonio Doria Spinola
Palazzo Lercari Parodi
Palazzo Angelo Giovanni Spinola
Palazzo Centurione Pitto
Palazzo Ambrogio Di Negro
Palazzo dell’Università
Palazzo Gio Vincenzo Imperiale
Villa Musso Piantelli
Villa Centurione Doria
Villa Centurione del Monastero
Villa Spinola Narisano
Villa Imperiale Scassi
Museo Diocesano
Mostra “Il futuro di ieri. Una storia di mappe e trasformazioni a Genova”
Palazzo Bianco e Tursi
Palazzo Rosso
Albergo dei Poveri
Archivio di Stato
Basilica di Santa Maria Immacolata
Biblioteca Diocesana
Villa Spinola di San Pietro

 

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