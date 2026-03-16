Genova, 633 donne visitate nel 2° giorno di ‘Donna In Salute’

Si è concluso con un totale di 633 pazienti visitate il primo fine settimana di “Donna in Salute – Open Week-end 2026”. Nella sola domenica sono state processate 363 donne, di queste 198 saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti (90 per sospetti clinici di rilievo).

Anche oggi dunque grande afflusso di cittadini presso la Clinica di Chirurgia Senologica del Policlinico situata al piano terra del Padiglione 15 (ex IST), al punto che i professionisti che hanno reso possibile questa iniziativa hanno spontaneamente rinunciato alle due ore di pausa che teoricamente avrebbero dovuto dividere in due la giornata di sedute. Gli infermieri, coordinati da Elvira Tedesco (che già si era distinta durante l’emergenza Covid), gli oss e i 9 medici in turno hanno accolto tutte le persone che si sono presentate e hanno nuovamente saturato le sale d’attesa della struttura (alcuni spazi sono stati convertiti repentinamente ad attese per permettere a tutte di sedersi).

<<Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di sanità pubblica vicina alle persone e attenta alla prevenzione. L’ampia partecipazione registrata in questo fine settimana, in attesa dei prossimi due week end in programma a Villa Scassi e al Galliera, dimostra quanto sia importante offrire occasioni di screening e visite gratuite, che permettono di intercettare precocemente eventuali criticità e indirizzare le pazienti nei percorsi di cura più appropriati, anche verso quella fascia di popolazione che solitamente non si avvicina alla prevenzione. Ringrazio i medici, gli operatori sanitari e la direzione di AOM per l’impegno e la professionalità dimostrati in queste giornate, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni e sistema sanitario regionale al servizio dei cittadini>> dichiara l’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò.

Presente anche oggi presso la Clinica il direttore generale di AOM Liguria, Monica Calamai: <<Un’esperienza da ripetere sicuramente, andando a fare alcuni accorgimenti necessari per rendere tutto ancor più efficace. Se oggi siamo qui a celebrare questo grande week end di prevenzione lo devo e lo dobbiamo ai professionisti coordinati dal professor Fregatti e dal dottor Calabrese che si sono fatti in quattro per soddisfare ogni paziente. I “grazie” che mi sono stati rivolti oggi dalla cittadinanza li rivolgo a loro, straordinari nell’aver reso possibile tutto questo, andando oltre gli orari di lavoro programmati e rinunciando alle pause. Ora qui al San Martino sotto con la prevenzione maschile!>>. E infatti, come presentato ieri in Regione Liguria, l’11 e il 12 aprile sarà il turno di ‘Uomo In Salute’: visite urologiche gratuite, con eventuali approfondimenti, con accesso diretto e senza prenotazione CUP.

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