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Albenga, arriva la prevenzione oncologica e Uova della Solidarietà ANT

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Sabato 21 marzo torna ad Albenga una giornata di prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori della pelle. Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini, sarà necessario prenotare telefonando al numero 342.7646010 a partire da lunedì 16 marzo, esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 11.30, fino ad esaurimento posti.

La giornata di prevenzione oncologica si svolgerà sabato 21 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso gli ambulatori Avis Comunale, con ingresso da via Cavour 3 ad Albenga.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima: l’incidenza è molto alta; per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno ogni 100.000 abitanti.

“Questa iniziativa è resa possibile grazie al costante impegno dei volontari della Delegazione di Albenga e al sostegno della Fondazione De Mari – ci tiene a sottolineare la Presidente di Delegazione, Cristina Pavanelli.

Nel contempo, accompagnata dal motto “A Pasqua non scegliere un uovo qualsivoglia, con le Uova ANT fai del bene e ti togli la voglia”, torna nelle piazze la tradizionale campagna nazionale di raccolta fondi “Uova della Solidarietà” di Fondazione ANT.

Sabato 21 e domenica 22 marzo i volontari ANT saranno presenti in Piazza del Popolo ad Albenga. Sabato 28 e domenica 29 marzo in Largo Doria, quando sarà possibile trovare anche i palmurelli fatti dalle volontarie.

Le donazioni raccolte con le Uova della Solidarietà serviranno a finanziare i prossimi progetti di prevenzione oncologica gratuita.

“Ci teniamo particolarmente a ringraziare tutte le attività commerciali e i privati cittadini che già in anticipo hanno scelto le Uova della Solidarietà ANT.”

Le Uova Solidali di Pasqua ANT saranno disponibili non solo nei banchetti allestiti in città, ma anche nel Charity Point ANT “Da Cuore a Cuore”, che si trova ad Albenga in via Roma 46, o prenotabili telefonicamente al 3714210207.

Per la giornata di prevenzione oncologica si ringrazia, per l’ospitalità, l’Avis Comunale Sezione di Albenga e, per il sostegno, il Comune di Albenga, la Fondazione De Mari e la litotipografia Ciuni.

Per informazioni sulle attività della Delegazione di Albenga è possibile rivolgersi direttamente alla Presidente Cristina Pavanelli al numero 371/4210207, visitare la pagina FB ANT in Liguria, l’IG merc_ant_ino.albenga, o in alternativa recarsi presso la sede di via Roma 46.

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