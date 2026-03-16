A10, maxi incidente: 4 auto coinvolte, due si cappottano: caos traffico

Spettacolare incidente sulla A10 sul Ponte San Giorgio dove quattro auto, di cui due cappottate e una in testa coda cono rimaste coinvolte in un sinistro per cause da accertare. Il traffico scorre sulla corsia libera in direzione Livorno. Non si hanno ancora notizie di feriti.
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