A10, maxi incidente: 4 auto coinvolte, due si cappottano: caos traffico

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Consueti e inaccettabili disagi per gli utenti di Trenitalia che hanno dovuto affrontare un inizio di mattinata a dir poco difficile. Il treno in partenza da Ventimiglia e diretto a Genova Brignole delle 5.30 è stato soppresso nella stazione di Savona dove è arrivato con 30′ di ritardo a causa di un guasto al blocco […]