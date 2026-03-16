Attualità Loano

A Loano tornano le Uova di Pasqua Ail che aiutano la ricerca scientifica

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Dal 20 al 22 marzo l’Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) celebra
l’edizione 2025 delle Uova di Pasqua Ail, che sostengono la ricerca scientifica sui tumori del sangue.
A Loano le Uova Ail saranno in vendita presso le Amministrazioni Michero, in via Aurelia 348.
La manifestazione Uova di Pasqua AIL è nata nel 1994 come esperimento a Roma, lo stesso anno in cui
viene scoperta la causa scatenante della Leucemia Acuta Promielocitica, un tumore che grazie alla ricerca
oggi si cura senza chemioterapia con una sopravvivenza superiore al 90%. La storia della ricerca in
ematologia e la storia di AIL scorrono in maniera parallela, permettendo di raggiungere importanti
traguardi sul fronte delle terapie ma anche del miglioramento della qualità di vita di malati e famiglie.
Ancora oggi però tanti pazienti aspettano una cura definitiva e per questo è importante continuare a
camminare insieme, per rendere i tumori del sangue sempre più curabili.
Sono trascorsi più di 30 anni e dalla nascita di questa importante manifestazione e da allora sono state
distribuite in tutta Italia più di 16.7 milioni di uova e raccolti 192.2 milioni di euro.
“Dentro un Uovo di Pasqua Ail c’è molto di più di una semplice sorpresa – spiegano dall’Associazione – C’è
il sostegno a oltre 140 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani
ricercatori, il supporto ai Centri Ematologici e l’assistenza migliore per i pazienti in tutta Italia. C’è la
possibilità per tante persone di vivere il proprio futuro con speranza. Per permettere a tante vite di
continuare abbiamo bisogno del tuo aiuto: dal 20 al 22 marzo scegli le Uova di Pasqua AIL. Con un
contributo minimo di 15 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a
portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o
cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 55 anni di lavoro di Ail e al tuo sostegno”.

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