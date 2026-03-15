Genova, rapina una tabaccheria, fugge e poi aggredisce gli agenti della Polizia: arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 32enne per rapina e porto di armi od oggetti atti a offendere.

Tutto è accaduto sabato pomeriggio quando un equipaggio del Commissariato San Fruttuoso ha notato un uomo correre lungo via Quarto inseguito da un’altra persona, si trattava del titola di una tabaccheria che aveva appena subito un furto.

Gli agenti, coadiuvati da una volante dell’UPGSP, hanno raggiunto e fermato il fuggiasco in viale Des Geneys, qui il 32enne si è scagliato contro gli agenti. I poliziotti lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione. È stato trovato in possesso di un grosso coltello, una lametta e del tabacco sottratto poco prima dal bancone del negozio. Il 32enne sarà processato per direttissima.

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