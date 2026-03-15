Genova, non vuole uscire dal locale dopo l’orario di chiusura: aggredisce i poliziotti

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 31enne per resistenza, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, denunciandolo anche per ubriachezza.

Sabato sera gli agenti dell’UPGSP sono stati inviati dalla sala operativa presso il centro commerciale del terminal traghetti, poiché l’uomo, uno straniero già noto alle forze dell’ordine, era seduto a un tavolino mentre beveva una birra. Scattato l’orario di chiusura il 31enne si è rifiutato di uscire nonostante le richieste del personale.

Gli agenti di polizia hanno provato a convincerlo ad alzarsi ma l’uomo ha cominciato a inveire contro di loro con frasi volgari e ingiuriose, a minacciarli e infine, durante l’accompagnamento alla vettura di servizio, li ha strattonati e colpiti ferendoli con i poliziotti costretti alle cure mediche con sette giorni di prognosi. Anche all’interno della Questura il 31enne ha continuato con la sua condotta aggressiva, rifiutandosi di fornire le sue generalità e danneggiando una porta

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