Cronaca Genova

Genova, non vuole uscire dal locale dopo l’orario di chiusura: aggredisce i poliziotti

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 31enne per resistenza, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, denunciandolo anche per ubriachezza.

Sabato sera gli agenti dell’UPGSP sono stati inviati dalla sala operativa presso il centro commerciale del terminal traghetti, poiché l’uomo, uno straniero già noto alle forze dell’ordine, era seduto a un tavolino mentre beveva una birra. Scattato l’orario di chiusura il 31enne si è rifiutato di uscire nonostante le richieste del personale.

Gli agenti di polizia hanno provato a convincerlo ad alzarsi ma l’uomo ha cominciato a inveire contro di loro con frasi volgari e ingiuriose, a minacciarli e infine, durante l’accompagnamento alla vettura di servizio, li ha strattonati e colpiti ferendoli con i poliziotti costretti alle cure mediche con sette giorni di prognosi. Anche all’interno della Questura il 31enne ha continuato con la sua condotta aggressiva, rifiutandosi di fornire le sue generalità e danneggiando una porta

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, fine settimana in compagnia dell’EXPO dei produttori liguri

Posted on Author Redazione

Tra show cooking, degustazioni e specialità locali prende il via la quarta edizione dell’Expo dei produttori liguri promosso da Coop Liguria per dare visibilità alle imprese locali. Il 10, 11 e 12 ottobre, il complesso commerciale Mercato Corso Sardegna ospiterà 70 produttori da tutta la regione, pronti a mettere in mostra, raccontare, far degustare e […]
Cronaca Genova

Genova, vola dalla finestra in piena notte e muore sul colpo

Posted on Author Redazione

Una donna di 30 anni proveniente dall’Est Europa è volata giù dalla finestra di un ostabile questa notte, morendo sul colpo. Sul posto sono interenute le forze dell’ordine e la Polizia Scientifica per indagare sul fatto. Non si esclude la pista dell’atto volontario. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Genova Politica

Genova, domani i sindaci delle principali città italiane si incontrano a Palazzo Ducale

Posted on Author Redazione

I sindaci delle principali città italiane si riuniranno a Genova domani, mercoledì 17 settembre, a Palazzo Ducale per una giornata di incontri e confronto sui temi cruciali per il futuro dei comuni italiani. «I sindaci delle grandi città hanno un ruolo fondamentale nella tenuta del Paese – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Ogni giorno affrontiamo sfide enormi […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *