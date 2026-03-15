Genova, frana muro di contenimento a Prà: intervento dei vigili del fuoco

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Sono 5 i km di coda sulla A10 Genova- Ventimiglia nel tratto compreso tra Feglino e Spotorno in direzione di Genova a causa di un incidente avvenuto poco fa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica e la Croce Bianca. Il bilancio è di due codici gialli trasortati in ospedale Informazioni sull'autore del […]