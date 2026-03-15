Genova, frana muro di contenimento a Prà: intervento dei vigili del fuoco

(Intervento dei vigili del fuoco in Via Cappelloni nel quartiere genovese di Prà per un muro di contenimento franato a causa delle piogge bloccando le auto. Non si segnalano feriti o vittime. In corso i lavori per la messa in sicurezza della strada.
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