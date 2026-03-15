Cronaca Genova

Genova, abbandona rifiuti pericolosi come vernici e solventi: denunciato

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Gli agenti della polizia locale  hanno denunciato il responsabile dell’abbandono in via Adamoli, nel quartiere di Molassana di rifiuti pericolosi come vernici e solventi.
Gli accertamenti hanno permesso di risalire al veicolo dell’autore dell’illecito (riconducibile ad una carrozzeria dismessa nel 2026), il quale aveva depositato i contenitori per terra, con l’evidente rischio di dispersione di sostanze inquinanti. L’uomo è stato convocato presso gli uffici e deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 256, comma 1, del Testo Unico Ambientale-D.Lgs. 152/2006. I rifiuti sono stati successivamente recuperati da AMIU per il corretto smaltimento.

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