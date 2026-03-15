Attualità Genova

Città Metropolitana di Genova: firmato protocollo per Un’alleanza strategica per il futuro delle eccellenze del territorio genovese.

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È stato firmato il Protocollo d’Intesa tra la Città Metropolitana di Genova e il Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP con un obiettivo chiaro: rafforzare la valorizzazione di due produzioni simbolo del territorio, l’Oliva Lavagnina e la Rosa della Valle Scrivia.
L’accordo rappresenta un passo concreto per fare sistema tra istituzioni, produttori e filiere locali, sostenendo il percorso di riconoscimento della Protezione Geografica e costruendo una strategia condivisa di promozione e tutela.
Un progetto che guarda al futuro della DOP Economy ligure, dove identità, qualità e territorio diventano motore di sviluppo.

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