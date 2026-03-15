Città Metropolitana di Genova: firmato protocollo per Un’alleanza strategica per il futuro delle eccellenze del territorio genovese.

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Sono molti i temi al centro dell’84° Congresso nazionale di Medicina del Lavoro, promosso dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) in collaborazione con l’Università di Genova e l’Ospedale Policlinico San Martino IRCSS di Genova. Un intenso calendario con 4 sessioni plenarie, 25 sessioni parallele e 4 focus group, sarà protagonista della tre giorni […]