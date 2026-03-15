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Calcio, l’Entella affonda in casa contro l’Avellino: tutto da rifare

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Dopo due vittorie consecutive si ferma l’Entella. Al “Sannazzari” l’Avellino infligge la terza sconfitta casalinga ai biancocelesti che ritornano in zona play out. Partita sostanzialmente negativa della squadra di Chiappella con i biancoverdi di Ballardini che si sono dimostrati più quadrati e con maggior esperienza.  La partita è gradevole con le squadre che si esprimono senza timore. Padroni di casa vicini al goal al 18′ con un palo colpito da Di Mario ma subito dopo passano i campani con Russo che batte Colombi con un bel tiro di prima. La squadra ospite sfrutta il momento favorevole e 5′ dopo trova il raddoppio con Cancellotti. Nella ripresa l’Entella fatica a costruire gioco: al 33′ viene annullato un goal a Franzoni per fuorigioco, poteva essere la rete della speranza. Nel finale al 93′ arriva la rete dell’1-2 con un colpo di testa di Tiritiello ma non c’è tempo per l’Entella per tentare un recupero della partita in extremis

Entella-Avellino 1-2

ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi (10′ st Del Lungo), Tiritiello, Alborghetti; Bariti (22′ st Tirelli), Karic (10′ st Franzoni), Squizzato, Benedetti (34′ st Dalla Vecchia), Di Ma – continua su: https://www.tuttoavellino.it/copertina/avellino-colpo-salvezza-espugnata-chiavari-con-russo-e-cancellotti-1-2-143839

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