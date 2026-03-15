Calcio, Entella: contro l’Avellino è il momento dello scatto decisivo

Due vittorie consecutive hanno spinto l’Entella fuori dalla zona retrocessione anche se ancora fortemente a rischio. I successi contro Modena e Sud Tirol hanno dato punti vitali alla classifica biancoceleste che ha la possibilità di centrare un tris di vittorie fondamentale. Oggi al “Sannazzari” arriva l’Avellino partito con ambizioni di play off ma che si è ritrovato alle prese con una forte crisi di risultati che ne ha ridimensionato l’orizzonte. Il cambio di panchina con l’arrivo di Davide Ballardini ha portato 4 punti nelle ultime tre gare e una maggior solidità difensiva dal momento che la squadra biancoverde è tra le più bucate della categoria con 46 reti al passivo. L’unica vittoria in trasferta per gli irpini risale a dicembre a Bolzano, poi solo sconfitte e un paio di pareggi sofferti. Nell’Entella assenti Marconi e Mezzoni, in dubbio Franzoni. Nell’Avellino squalificato Patierno, in dubbio Izzo e Simic.

ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Bariti, Benedetti, Squizzato, Dalla Vecchia, Di Mario; Tirelli, Debenedetti.

AVELLINO (4-3-2-1): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo, Russo; Biasci.

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