Bandiere Blu ed Arancioni in Liguria, Bucci: “Una forza unica della Liguria”

“La Liguria ha una forza unica: Bandiere Blu per il mare e Bandiere Arancioni per i borghi dell’entroterra. Un binomio che racconta la ricchezza e la varietà del nostro territorio e che dobbiamo continuare a valorizzare. Ne abbiamo parlato al Forum Bandiera Arancione – Radici d’Italia a Sanremo.

Come Regione stiamo rafforzando il sostegno ai piccoli comuni, soprattutto quelli sotto i 5.000 e i 2.500 abitanti, con bandi e contributi per sostenere negozi, botteghe storiche e nuove attività. L’obiettivo è permettere alle persone, soprattutto ai giovani, di vivere e lavorare nei borghi, rafforzando il tessuto economico e sociale dell’entroterra”. Lo afferma il presidente della REgione Liguria, Bucci in una nota.

“I risultati iniziano a vedersi: dopo anni di spopolamento, negli ultimi due anni la Liguria ha registrato un lieve aumento della popolazione nelle aree interne. Collegare mare ed entroterra è la strada giusta per valorizzare il territorio e creare nuove opportunità per il futuro”, conclude Bucci.

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