Arenzano, auto in fiamme vicino alle case: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in Via Torino ad Arenzano dove un’auto è andata a fuoco vicino alle case per cause da accertare nel primo pomeriggio. A causa del forte vento che ha alimentato le fiamme il lavoro dei pompieri è stato piuttosto impegnativo. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e le indagini.
Articoli correlati
Cogoleto, guida in stato di ebbrezza: ritirata patente a giovane di 21 anni
I Carabinieri di Arenzano hanno denunciato un giovane di 21 anni di Cogoleto per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, sottoposto all’alcoltest, è risultato avere nel sangue un tasso alcolemico pari a 1,46 g/l. Scattato il ritiro della patente. Informazioni sull'autore del post Gianluca Firpo See author's posts
Mezzo pesante si ribalta in A 10 tra Savona e Genova
Varazze. Un altro mezzo pesante si è ribaltato questo pomeriggio lungo la A 10 al km 22,5 tra Varazze ed Arenzano. Ferito il conducente. Una parte del carburante contenuto nel serbatoio è finito sull’asfalto. Il camionista soccorso dal 118 e dalla Croce rosa di Celle è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di […]
Treni, guasto sulla linea a Chiavari: ritardi di 30′
Forti ritardi nel pomeriggio di oggi sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia a causa di un guasto nella stazione di Chiavari che ha provocato il rallentamento dei treni. Sono intervenuti i tecnici di RFI che hanno ripristinato il guasto. I ritardi accumulati sulla linea si sono attestati sui 30 minuti. Informazioni sull'autore del post […]