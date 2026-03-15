Arenzano, auto in fiamme vicino alle case: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in Via Torino ad Arenzano dove un’auto è andata a fuoco vicino alle case per cause da accertare nel primo pomeriggio. A causa del forte vento che ha alimentato le fiamme il lavoro dei pompieri è stato piuttosto impegnativo. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e le indagini.

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