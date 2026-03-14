Savona, maltempo: allagato il “Quadrilatero ottocentesco”

Primi disagi dovuti alle forti piogge di oggi: A Tovo San Giacomo una frana ha chiuso il transito in Via Lavrio per motivi di sicurezza; a Savona a causa della fuoriuscita di acqua dai tombini dovuta all’innalzamento del Letimbro si è allagato il cosiddetto “quadrilatero” ottocentesco: Va Guidobono, via Grassi, via Belloro e via Busserio.
Articoli correlati
Aggredisce la moglie alla fermata del bus
Aggressione ieri sera intorno alla mezzanotte nei pressi del ex complesso Ariston di Andora. Un uomo 60enne nativo della Romania e residente ad Andora ha atteso la moglie alla fermata dell’autobus ed al suo arrivo le si è scagliato contro gettandola a terra e colpendola con calci e pugni. Il conducente del bus ha subito […]
Al via la 14° edizione delle Giornate FAI per le scuole liguri
Anche quest’anno tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate FAI per le scuole”, manifestazione dedicata alle scuole che il FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. La manifestazione fa parte del programma nazionale “FAI per la Scuola” che esprime la vocazione […]
A10, auto sbanda e finisce contro guardrail: quattro persone in ospedale
Incidente nella notte sulla A10 all’altezza dell’uscita di San Bartolomeo al Mare sulla A10. L’auto su cui viaggiava una famiglia composta da 4 persone, per cause da accertare è finita contro il guardraill in corrispondenza di uno scambio di carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i vigili del fuoco, la Polstrada […]