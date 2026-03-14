Savona, maltempo: allagato il “Quadrilatero ottocentesco”

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Aggressione ieri sera intorno alla mezzanotte nei pressi del ex complesso Ariston di Andora. Un uomo 60enne nativo della Romania e residente ad Andora ha atteso la moglie alla fermata dell’autobus ed al suo arrivo le si è scagliato contro gettandola a terra e colpendola con calci e pugni. Il conducente del bus ha subito […]