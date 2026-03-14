Politica Savona

Rigassificatore, Arboscello (PD): “Vittoria del territorio”

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“Ringrazio tutti: sindaci, comitati, associazioni, parti sociali, categorie economiche e cittadini che in questi mesi hanno fatto squadra per evitare che il rigassificatore arrivasse a Savona-Vado. È la dimostrazione che quando il  territorio savonese si unisce e difende con determinazione le proprie ragioni può ottenere risultati importanti”. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la conferma ufficiale che l’impianto resterà a Piombino

“Fin dall’inizio ho espresso la mia contrarietà a un’ipotesi che avrebbe avuto ricadute pesanti per il nostro territorio dal punto di vista sanitario-ambientale e per l’equilibrio del sistema economico e portuale savonese. In consiglio regionale sono stato l’unico rappresentante del territorio a portare avanti con chiarezza questa posizione, ma non mi sono mai sentito solo: la forza mi è arrivata dal sostegno costante di tantissime persone che non hanno mai fatto mancare stima, partecipazione e affetto e dalle forze politiche di opposizione tutte”.

“Questo risultato non appartiene a una sola persona o a una sola istituzione, ma a una comunità intera che ha saputo mobilitarsi con serietà, responsabilità e spirito unitario. Il territorio savonese ha dimostrato di saper difendere le proprie prospettive di sviluppo e la qualità del proprio ambiente, chiedendo scelte coerenti e rispettose delle sue caratteristiche”.

“Essere riusciti a evitare l’arrivo del rigassificatore rappresenta un passaggio importante per il futuro del porto e della costa savonese. Sono felice e soddisfatto di aver contribuito, facendo la mia parte in consiglio regionale, alla tutela del mio territorio e dei cittadini. La reazione del territorio e il risultato spero siano un monito chiaro a chi pensa oggi come ieri di calare scelte dall’alto” conclude il consigliere regionale

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