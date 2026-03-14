Pieve Ligure avvia il progetto pilota “IOparteciPA” per la gestione delle segnalazioni civiche. Presentata ai cittadini la nuova piattaforma digitale

Il Comune di Pieve Ligure ha avviato il progetto pilota IOparteciPA, la nuova piattaforma digitale che consente ai cittadini di segnalare problemi e criticità sul territorio in modo semplice, strutturato e tracciabile.

“Non è solo uno strumento digitale, è un’assunzione di responsabilità verso la comunità“, ha dichiarato la Sindaca Paola Negro durante l’incontro pubblico di presentazione che si è svolto presso il Circolo Michele Massone. “Abbiamo scelto di sperimentare IOparteciPA per superare la frammentazione delle segnalazioni che spesso arrivano attraverso canali informali come chat o altri social network. Con questa piattaforma ogni segnalazione diventa un documento protocollato e tracciabile. Questo ci permette di gestire le richieste in modo più ordinato e di garantire ai cittadini un riscontro concreto. È un nuovo modo di collaborare per prenderci cura del nostro territorio».

Nel corso della serata, alla presenza della Sindaca, di membri della Giunta comunale e di cittadini, è stata illustrata la sperimentazione che nei prossimi mesi permetterà di inviare segnalazioni direttamente tramite applicazione mobile. Le segnalazioni saranno ricevute dal Comune, protocollate e smistate agli uffici competenti attraverso un processo organizzato e verificabile.

Durante l’incontro è stata inoltre realizzata una dimostrazione pratica dell’applicazione, mostrando ai cittadini e alle cittadine come inviare una segnalazione, in pochi passaggi, direttamente dal proprio cellulare. L’evento è stato trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune, consentendo di seguire la presentazione anche ai cittadini non presenti in sala.

L’iniziativa ha raccolto anche il commento di Nicola Canessa, presidente di Genova Smart City: “Oggi è fondamentale utilizzare gli strumenti digitali per avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini. I processi partecipativi sono lo strumento principale per rendere attiva la cittadinanza, farla sentire partecipe e generare autostima urbana. In questo senso il Comune di Pieve ha avviato una sperimentazione importante con IOparteciPA, che rappresenta un primo tassello per accompagnare i cittadini verso una partecipazione attiva, a partire dai processi manutentivi fino ad arrivare, passo dopo passo, alle scelte decisionali”.

La piattaforma IOparteciPA è stata sviluppata da B Solutions Technology Srl Società Benefit, startup innovativa con sede in Liguria, con l’obiettivo di offrire ai Comuni strumenti semplici ed efficaci per migliorare la gestione delle segnalazioni provenienti dal territorio. “Le città possiedono una risorsa straordinaria: l’attenzione quotidiana dei cittadini verso il proprio territorio”, spiega l’ing. Marco Bonifaccino, fondatore di IOparteciPA. «Il nostro obiettivo è trasformare questa attenzione diffusa in una collaborazione concreta tra cittadini e Amministrazione. Con IOparteciPA una segnalazione può essere inviata in pochi secondi dal proprio smartphone e il cittadino può seguirne l’avanzamento fino alla risoluzione».

La sperimentazione avviata a Pieve Ligure proseguirà nei prossimi mesi come fase pilota, per valutarne i risultati e l’efficacia operativa nella gestione delle segnalazioni civiche. L’applicazione è disponibile gratuitamente sugli store digitali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.iopartecipa.i

Informazioni sull'autore del post