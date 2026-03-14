Pallanuoto, Pro Recco straripante contro Palermo: finisce 21-12

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Una tuffatrice che è anche una farfalla, e si alza in volo sul mare blu della Liguria e la splendida Baia del Silenzio, con lo sguardo rivolto al domani: è l’immagine con cui l’artista e illustratrice Giulia Sollai ha scelto di raffigurare la settima edizione del Riviera International Film Festival, pronto a riportare i grandi protagonisti del cinema […]