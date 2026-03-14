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Pallanuoto, Pro Recco straripante contro Palermo: finisce 21-12

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La Pro Recco continua la sua marcia in testa alla classifica di Serie A1: alla Sciorba cade anche il Telimar, superato 21-12.

Partita iniziata con più di un’ora di ritardo a causa del volo degli ospiti atterrato a Milano anziché a Genova causa maltempo.

Nel primo tempo è sfida a stelle e strisce, con gli statunitensi Irving e Saveljic a prendersi la scena: due reti a testa nel 4-3 del primo parziale che vede la Pro Recco sempre avanti nel punteggio.

Divario che si amplia nel terzo tempo con i biancocelesti che volano sull’11-6 con Patchaliev da posizione 2; il quarto sigillo di Saveljic a cinque secondi dal cambio campo inchioda il punteggio sull’11-7.

Nel terzo tempo Granados in controfuga, ben pescato da Perrone, rompe il digiuno di gol dopo tre minuti, poi Buric dal centro batte Massaro (13-7).Mladossich su rigore manda la Pro Recco a +7, prima che due reti di Vucurovic (poker per lui) permettano ai siciliani di accorciare. A cinque secondi dalla sirena Durik trova il 15-9 in superiorità.

Punteggio che cambia subito nel quarto tempo con la rete di Granados, alla quale risponde Alfonso Pozo, veloce anche nel replicare al rigore di Fondelli (17-11). A metà tempo Buric segna la sua terza rete personale e Di Fulvio (tris anche per lui) in controfuga supera Mandalà subentrato a Massaro. Biancocelesti a quota 20 con Mladossich (20-11) e nove reti di distanza che rimangono anche alla sirena conclusiva.

PRO RECCO WATERPOLO-TELIMAR 21-12

PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 3, A. Granados Ortega 2, A. Patchaliev 2, A. Fondelli 1, L. Durik 1, N. Presciutti 2, L. Pavillard 1, M. Iocchi Gratta 1, R. Buric 3, F. Condemi 1, M. Irving 2, L. Perrone, A. Mladossich 2, L. Demarchi. All. Sukno

TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante 1, U. Vucurovic 4, N. Saveljic 4, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 2, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito, F. Lo Cascio, E. Fabiano, R. Lo Dico, F. Pettonati, C. Mandala’, A. Di Bella, G. Taormina. All. Quartuccio

Arbitri: Colombo e Scarciolla

Parziali: 4-3, 7-4, 4-2, 6-3.

Partita iniziata con 1h20′ di ritardo per problemi logistici della squadra ospite. Granados (R) sbaglia un rigore (traversa) a 1.54 nel secondo tempo. Saveljic (T) tira un rigore sulla traversa a 6.48 del secondo tempo.

Superiorità numeriche: Pro Recco 4/10 più quattro rigori; Telimar 4/11 più due rigori. Perrone (R) in porta da 6.06 del secondo tempo, Mandalà (T) in porta da 3.26 del quarto tempo. Uscito per limite di falli Giliberti (T) nel terzo tempo

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