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Meteo, peggiora l’allerta in Liguria: arancione sul Centro Ponente da stasera

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E’ stata infatti proclamata l’allerta arancione nel centro levante savonese e genovese (zona B) e in Val Bormida (zona D), dalle 22.00 di oggi, sabato 14 marzo alle 8.00 di domani, domenica 15 marzo. Poi l’allerta passerà gialla fino alle 10.00 (nei bacini grandi valbormidesi fino alle 14.00). Nel frattempo oggi rimarrà gialla fino proprio alle 22.00.

Nell’area valbormidese l’allerta gialla è prevista per neve anche dalle 2.00 alle 10.00.

Nel ponente savonese (zona A) l’allertà rimarrà di colore giallo fino alle 24.00.

Nelle zone C (spezzino) e E (entroterra genovese e spezzino) Zone C ed E sarà presente l’allerta gialla dalle 14:00 di oggi alle 08:00 di domani (fino alle 12:00 sui bacini grandi di C e fino alle 14:00 sui bacini grandi di D).

 

Dalla notte è in corso un peggioramento con piogge diffuse e moderate sul Centro-Ponente e venti di burrasca dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata la perturbazione entrerà più decisamente dalla Francia con precipitazioni diffuse e possibili temporali anche di forte intensità, soprattutto tra pomeriggio e sera sul settore centrale della regione. I fenomeni si sposteranno progressivamente verso Levante nella notte.

Quota neve in calo nella notte sui versanti padani di Ponente:

• 700-800 m su Val Bormida e Valle Stura

• 1100-1200 m sulle Alpi Liguri

Possibili spolverate sulla A6 ai confini con il Piemonte.

 

Venti tra moderati e forti, in rotazione dai quadranti settentrionali nella giornata di domani.

Mare in aumento fino ad agitato in serata, con mareggiate sul Levante.

 

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