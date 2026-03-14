La Spezia, avanti con la riqualificazione dell’Ex Area Messina: approvato lo schema di convenzione

Prosegue il percorso di rigenerazione urbana della città della Spezia con il progetto di riqualificazione dell’Ex Area Messina, in Via della Pianta, all’interno del distretto di trasformazione AD1/B, uno degli ambiti di recupero delle aree dismesse previsti dal Piano Urbanistico Comunale.

Dopo la conclusione positiva dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale, della verifica di assoggettabilità a VAS e della Conferenza di Servizi relativa al progetto di variante, nella quale è stata prevista la realizzazione di una nuova pista da pattinaggio pubblica, la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione urbanistica che sarà sottoscritto a breve tra l’Amministrazione e il soggetto attuatore, consentendo così l’avvio delle lavorazioni.

La nuova pista di pattinaggio coperta rappresenterà una struttura sportiva a uso pubblico capace di ospitare attività e manifestazioni anche di livello regionale ed è prevista in realizzazione entro la fine dell’anno.

L’intervento si inserisce all’interno di una più ampia strategia di trasformazione e riqualificazione della zona est della città, un’area che negli ultimi anni ha conosciuto un importante sviluppo urbano e che oggi riveste un ruolo sempre più centrale nel tessuto cittadino per la presenza di nuovi servizi, residenze e attività commerciali.

Negli ultimi anni l’intero tessuto urbano cittadino ha conosciuto un significativo processo di evoluzione e modernizzazione che ha interessato anche la zona est della città. Una crescita che rende necessario accompagnare lo sviluppo urbano con un adeguamento e un potenziamento delle infrastrutture viarie e per questo in affiancamento a queste opere, l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di una nuova corsia di svincolo specializzata di decelerazione sul raccordo autostradale A15 “Fornola–La Spezia”, all’altezza dell’area Ex SIO, dove oggi sorge la struttura commerciale OBI, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della zona est e distribuire in modo più efficiente i flussi di traffico in ingresso alla città.

“Continuiamo a lavorare per rendere La Spezia una città sempre più moderna, attrattiva e ricca di servizi per i cittadini – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini –. Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come la rigenerazione urbana possa generare nuove opportunità per il territorio, restituendo alla città spazi riqualificati e nuove infrastrutture sportive. La futura pista di pattinaggio coperta sarà una struttura importante per i giovani, per le famiglie e per le associazioni sportive, capace di ospitare anche eventi di rilievo regionale. Questo progetto si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione della zona est della città che, negli ultimi anni, ha visto importanti interventi come il nuovo parcheggio d’interscambio di Piazzale Pozzoli, la realizzazione in corso della piscina adiacente al PalaMariotti, la nuova palestra dedicata alla ginnastica artistica, il nuovo polo dell’infanzia 0-6 di via Sardegna e la nuova scuola “Mario Fontana” con palestra a servizio dell’istituto e delle associazioni sportive. Un insieme di interventi che contribuirà a cambiare il volto di quest’area della città, ampliando l’offerta di servizi e strutture a disposizione dei cittadini e rendendo questo quartiere sempre più funzionale e attrattivo per la comunità”.

“L’aggiornamento urbanistico ha consentito di migliorare ulteriormente la qualità complessiva dell’intervento – spiega l’Assessore all’Urbanistica Patrizia Saccone – riducendo la superficie edificabile e introducendo un nuovo impianto sportivo pubblico che rappresenterà un punto di riferimento per il pattinaggio e per lo sport cittadino.”.

Con questo progetto e con le opere infrastrutturali connesse, l’Amministrazione comunale prosegue il lavoro di recupero delle aree urbane dismesse e di miglioramento della mobilità urbana, accompagnando la crescita della città con interventi capaci di aumentare i servizi e migliorare la qualità della vita dei cittadini.