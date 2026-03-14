Genova, operazione della Polizia Locale “A largo raggio” nei quartieri di Sestri Ponente e Cornigliano

Giovedì 12 marzo, la Polizia locale ha effettuato sui territori di Sestri Ponente e di Cornigliano una nuova operazione “Largo Raggio”, dopo quella della scorsa settimana a Certosa, effettuando interventi mirati sia sul versante della sicurezza della circolazione che su quello della sicurezza urbana.

Il servizio è stato organizzato con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Polizia Locale nei quartieri, prevenire comportamenti pericolosi alla guida e contrastare situazioni di degrado urbano, attraverso controlli mirati sul territorio e verifiche amministrative.

Sul fronte della sicurezza della circolazione, gli agenti hanno effettuato controlli sulle principali direttrici del ponente cittadino, anche con l’ausilio di apparecchiature dedicate al monitoraggio della velocità.

Parallelamente altri operatori hanno effettuato controlli in materia di decoro urbano, gestione dei rifiuti, consumo di alcol in aree pubbliche e occupazioni di suolo, oltre a verifiche amministrative su alcune attività commerciali presenti nei quartieri interessati.

Nel corso delle attività sono state identificate 37 persone.

Sono state inoltre accertate: 4 violazioni all’ordinanza sindacale in materia di consumo di alcol in area pubblica; 2 violazioni del Regolamento di Polizia Urbana per comportamenti contrari al decoro e alla vivibilità degli spazi pubblici; 1 violazione al Regolamento di Polizia Urbana in materia di gestione dei rifiuti; 1 violazione per occupazione irregolare di suolo pubblico, con ordine di ripristino.

Nel corso del servizio sono state inoltre effettuate verifiche amministrative su alcune attività commerciali presenti nella zona.

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