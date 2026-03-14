Calcio, la Sampdoria ferma il Venezia: a “Marassi” è finita 0-0

Comincia con un pareggio dal peso specifico importante l’avventura di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria. Lo 0-0 contro il Venezia vale quanto una vittoria perchè arrivato in un momento delicatissimo della stagione con la squadra in piena zona retrocessione e reduce da oltre un mese di prestazioni gravemente insufficienti. Contro i “lagunari” il primo tempo è stato in linea con le ultime gare disputate dai blucerchiati: zero gioco, zero personalità, zero qualità tanto che è stato il solo Martinelli a tenere in piedi la Samp con tre parate determinanti a mantenere in gara i blucerchiati. Troppo rinunciataria la squadra blucerchiata nei primi 45′. MEglio nella ripresa con la Samp più coraggiosa e con più carattere contro un Venezia che ha giocato con grande facilità ed efficacia peccando di precisione e forse un pizzico di presunzione nell’area di rigore genovese. Decisivo Palma sulla linea di porta. Di occasioni vere la Samp non ne ha create ma l’atteggiamento messo in campo lascia ben sperare per le prossime gare che saranno determinanti contro Carrarese e Avellino a “Marassi”. Il Venezia ha esercitato, come prevedibile, una larghissima superiorità tecnica e fisica che non è riuscito a concretizzare.

SAMPDORIA-VENEZIA 0-0

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Palma, Hadzikadunic (1′ st Ferrari), Viti; Di Pardo, Conti (36′ st Ricci), Esposito, Cicconi; Begic (41′ st Pafundi), Cherubini; Brunori (41′ st Soleri). A disp. Ravaglia, Coucke, Ferri, Riccio, Giordano, Depaoli, Giordano, Depaoli, Casalino, Barak. All. Lombardo.

VENEZIA (3-5-2)

Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Dagasso (19′ st Casas), Busio, Doumbia, Sagrado; Kike Perez, Adorante (19′ st Lauberbach). A disp. Plizzari, Korac, Farji, Venturi, Compagnon, Lella, Sverko, Bohinen, Sidibe Pietrelli. All. Stroppa.

ARBITRO

Feliciani. Assistenti Votta-Bitonti. Var Di Paolo, avar Gualtieri. Quarto uomo Crezzini.

Informazioni sull'autore del post