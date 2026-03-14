Calcio, la Sampdoria cerca il miracolo contro il Venezia con Lombardo in panchina

L’arrivo di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria potrebbe portare a una reazione della squadra dopo le disarmanti prestazioni dell’ultimo mese in cui è scesa in campo una squadra priva di carattere, personalità, gioco in cui anche gli elementi di maggior qualità sono naufragati nella mediocrità. La classifica è spaventosa, i blucerchiati sono in piena zona retrocessione con 30 punti insieme ad altre squadre che, tuttavia, appaiono meglio organizzate. Lombardo, indimenticato centrocampista della Samp dello scudetto, esordirà contro il peggior avversario possibile, il Venezia che sta dominando la serie B a suon di goal e vittorie. Il pronostico è chiuso ma la Sampdoria dovrà dare segnali di ripresa anche a fronte di una sconfitta che si annuncia sicura. La squadra veneta si presenta con numeri da brividi: 60 reti segnate, appena 25 quelle subite, una serie positiva di 12 vittorie nelle ultime 13 partite: insomma una partita già finita ancor prima di cominciare. Sampdoria senza gli infortunati: Coda, Diop, Malanca, Pierini, Hadzikadunic,Henderson; dovrebbe recuperare Conti. Nel Venezia l’unico indisponibile è Haps per squalifica. Due gli ex che oggi giocano con la maglia dei lagunari: Stankovic, Hainaut. Si gioca alle 19.30

SAMPDORIA (3-4-3): Martinelli; Viti, Abildgaard, Palma; Cicconi, Esposito, Barak, Di Pardo; Soleri, Begic; Brunori. Allenatore: Lombardo

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Dagasso, Busio, Doumbia, Sagrado; Adorante; Yeboah. Allenatore: Stroppa

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria. 6 (ultima nel gennaio 2003, 4-0)

Pareggi : 2

Vittorie Venezia : 2 (ultima nell’agosto 2023, 1-2)

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