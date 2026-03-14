Attualità

Aumento costo del gasolio, Unimpresa: “Non spiegabile esclusivamente con l’aumento del prezzo del petrolio”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“I rincari dei carburanti registrati in Italia nei primi giorni di marzo 2026, subito dopo l’inizio del conflitto in Iran, non sono spiegabili esclusivamente con l’aumento del prezzo del petrolio, ma sono riconducibili per lo più alla speculazione. Per il gasolio l’incremento osservato alla pompa è stato quasi il doppio di quello teoricamente giustificabile dai costi della materia prima, con una componente speculativa stimata tra 8 e 20 centesimi al litro, che può arrivare fino a 35-50 centesimi nelle stazioni autostradali”. Lo afferma in una nota Unimpresa.

Oltre il rischio inflazione gli aumenti del costo dei carburanti in Liguria si riverberano su intere filiere produttive come la pesca. Alla Spezia il gasolio agevolato senza accise per il comparto ittico tocca 1,30 euro a litro, in Toscana 1,40, a Santa Margherita Ligure (Genova) supera 0,92 centesimi avvicinandosi a un euro. “Si tratta di prezzi proibitivi in particolare per la pesca a strascico che richiede miglia di litri alla settimana – rimarca il responsabile regionale di Fedeagripesca-Confcoooerative Augusto Comes – La filiera già in difficoltà per le restrizioni imposte dall’Europa e per la grande importazione di pesce da tutto il mondo, con l’aumento del gasolio va verso il collasso, con il costo a litro intorno all’euro siamo già al limite”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Albenga, la UILDM cerca giovani per il servizio civile universale 2021

Posted on Author Redazione

C’è tempo fino al prossimo 15 febbraio per presentare la propria adesione al bando per il Servizio Civile universale 2021, che in queste settimane è sostenuto anche dalla UILDM di Albenga. La sezione cittadina dell’Unione italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare sta conducendo una particolare promozione al bando, divulgando informazioni dettagliate su cosa prevede e in […]
Attualità Carcare Politica

Rigassificatore, giovedì a Genova quarto incontro tecnico con la struttura commissariale e il Comune di Carcare

Posted on Author Redazione

Domani, giovedì 14 settembre, alle 16.30 nella Sala Colombo della Regione Liguria (via Fieschi 15, piano terra) si svolgerà il quarto incontro tecnico tra la struttura commissariale, compresi i referenti di Snam e Rina, e i Comuni direttamente coinvolti nel progetto di posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo della costa di Vado Ligure […]
Attualità

I Rotary di Alassio, Albenga e Savona finanziano strutture sanitarie in Perù

Posted on Author Redazione

Alassio. Si apre con un successo internazionale il 2018 dei Rotary Club di Alassio, Albenga e Savona: è infatti entrata in funzione in Perù la sala di radiologia con apparecchiature digitali che i tre Club, nell’ambito di un progetto del Rotary International, hanno donato alla Clinica Parrocchiale San Francesco di Assisi situata in Chorillos, un […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *