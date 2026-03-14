Annunciata la nuova stagione teatrale “Parole e Musica” di Quiliano

Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, la nuova rassegna teatrale “Parole e Musica” propone al pubblico cinque spettacoli originali e molto particolari, tutti con interpreti di altissima qualità, in cui la prosa è alternata e talvolta contaminata dalla musica e dove momenti di profonda intensità emotiva si alternano ai sorrisi delle performance più brillanti.

Si comincia Venerdì 27 marzo con DARIO VERGASSOLA. STORIE SCONCERTANTI, di e con Dario Vergassola, produzione del Teatro Pubblico Ligure. Vergassola ripropone parte del suo ricchissimo repertorio di interviste comiche.

Ormai neanche gli animali sfuggono alle interviste di Dario Vergassola, che li invita ad esprimersi sul tema della crisi Ecologica e sul rapporto tra uomo e Natura. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo irresistibile, che non mancherà di scalfire le nostre convinzioni, farci riflettere sul presente, e dare un’iniezione di vita alla nostra autoironia.

Sabato 11 aprile sarà invece la volta de RITORNO DAL K2, di Roberto Tesconi, con Andrea Walts Valsania e Roberto Tesconi, accompagnati da Alfio Badano (batteria), Alessio Briano (tastiere), Roberto Grossi (voce), Filippo Pampararo (chitarra) e Roberto Rosa (basso).

Durante un’arrampicata sulla seconda montagna più alta del mondo, due scalatori hanno un incidente che li blocca a 27.000 piedi, su una sporgenza ghiacciata. Nel tentativo di trovare una soluzione i due uomini iniziano una conversazione, da prima spensierata ma che gradualmente sfuma in una discussione sul significato e il valore della vita.

La narrazione si avvale del fondamentale supporto della musica eseguita dal vivo e la contaminazione di immagini e video, che raccontano la montagna e frammenti di vita quotidiana dei personaggi.

Giovedì 30 aprile andrà in scena la grande musica italiana con lo spettacolo – concerto “NON CI TROVERETE MAI. I MERCANTI DI LIQUORE IN CONCERTO“, con Lorenzo Monguzzi (voce e chitarra), Andrea Verga (Banjo, mandolino, cori), Nadir Giori (basso) e Lorenzo Bonfanti (batteria, chitarra e cori).

Tappa del tour dei Mercanti di Liquore per la presentazione dal vivo di “Non ci troverete mai”, il nuovo album, un lavoro che, fin dal titolo, si presenta come un manifesto di intenzioni e le dieci tracce che lo compongono ne sono la conferma. Sotto il profilo testuale, la band guidata da Lorenzo Monguzzi non fa sconti a nessuno, rivendicando la propria identità e le proprie scelte, il lato dal quale schierarsi, oggi più che mai; dal punto di vista compositivo, la varietà di stili, usati per raccontare le loro storie, vanno da un robusto ed evoluto combat-folk al rock, a sapori latinoamericani, fino ad episodi più intimi.

Lunedì 11 maggio sarà la volta di VOCI SOLE, di Christian Olcese e Massimo Olcese. Con Massimo Olcese, Francesco Patanè, Marial Bajma-Riva, Giorgia Fasce, Federico Pasquali, Antonella Loliva, Christian Olcese e Davide Piero Runcini al pianoforte.

A partire da una festa di maturità che degenera in un gesto di violenza e dal suo immediato riversarsi sui social, la pièce costruisce un dispositivo teatrale che riflette sul mezzo televisivo e sul suo meccanismo malato, capace di distorcere la verità in nome dell’audience più che di cercarla davvero.

Con uno sguardo che intreccia tragedia e ironia, il lavoro di Christian Olcese affronta il tema della violenza non come semplice ricerca di un colpevole, ma come problema culturale profondo, amplificato da modelli comunicativi distorti.

La rassegna si chiuderà Venerdì 22 Maggio con l’attesissimo evento speciale CHELSEA HOTEL

di Massimo Cotto. Con Chiara Buratti, Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino. Regia Alessandro Maggi, produzione G-RO.

Spettacolo sospeso tra narrazione e concerto, Chelsea Hotel torna in scena a oltre dieci anni di distanza dalla prima rappresentazione per ridare vita alle storie dell’albergo in stile vittoriano nel cuore della Grande Mela e ripercorrere le incredibili storie di cui trasudava questo luogo mitico capace di incarnare l’essenza del Rock.

Il Chelsea Hotel è stato infatti il luogo cult in cui la pop culture, per una notte o per sempre, è passata: da Bob Dylan a Leonard Cohen che qui ha scritto Chelsea Hotel #2 dopo una notte passata con Janis Joplin. Passando per Sid Vicious, Jack Kerouac, Tennessee Williams, Charles Bukowski, Patti Smith, Iggy Pop, Jimi Hendrix ed Edith Piaf.

A dare voce alle storie è l’attrice e cantante Chiara Buratti, accompagnata dalle musiche di Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino.

E’ possibile acquistare abbonamenti per cinque o tre spettacoli (informazioni al numero telefonico 328/1247136 o alla email e20associazioneculturale@gmail.com) e acquistare in prevendita i biglietti sulla piattaforma on line www.eventbrite.it

La rassegna “Parole e Musica” è organizzata dall’Associazione Teatro Nuovo Valleggia e dalla Città di Quiliano, con la collaborazione dell’Associazione Culturale E20.

La direzione artistica è affidata anche quest’anno a Roberto Grossi: “È per me un grande onore essere tra gli artefici di questa coraggiosa iniziativa che sta crescendo di anno in anno e che si pone l’obiettivo di essere un tassello importante della socialità e della crescita culturale di una collettività. Ringrazio lo straordinario gruppo di volontari del Teatro Nuovo di Valleggia, grazie ai quali il teatro è vivo e attivissimo, e ringrazio l’Amministrazione Comunale di Quiliano per aver sostenuto anche quest’anno questa rassegna, consentendoci di alzare ulteriormente il livello della proposta artistica con spettacoli emozionanti e di altissima qualità”.

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