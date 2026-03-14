Attualità Imperia e provincia

A Sanremo gli “Stati Generali” delle Bandiere Blu e Arancioni

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“La Liguria ha un patrimonio unico: Bandiere Blu per il mare e Bandiere Arancioni per i borghi dell’entroterra. Un binomio che dobbiamo continuare a valorizzare sostenendo i piccoli comuni e chi sceglie di vivere e lavorare nei borghi”.
Lo ha dichiarato il presidente Marco Bucci intervenendo al forum “Bandiera Arancione – Radici d’Italia” al Teatro del Casinò di Sanremo.
Presente anche l’assessore al Turismo Luca Lombardi, che ha evidenziato come la rete dei borghi Bandiera Arancione rappresenti un elemento chiave per promuovere un turismo che unisce mare ed entroterra.

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