Sarzana, via alle procedure per l’affidamento delle spiagge libere attrezzate e dell’area sportiva

Con due delibere di Giunta (n. 41 e n. 48) l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Ponzanelli ha definito gli indirizzi operativi per la gestione di alcune aree demaniali marittime lungo il litorale. Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli avvisi con le modalità per presentare domanda.

Il primo provvedimento riguarda quattro porzioni di spiaggia libera attrezzata la cui gestione sarà affidata a soggetti terzi. La selezione dei gestori avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione di un apposito avviso e affidamento fino al 31 dicembre 2029.

I criteri di scelta privilegeranno la professionalità dei partecipanti e la qualità delle proposte di gestione, mentre gli obblighi di gestione e custodia delle aree sono stati definiti dalla Giunta per garantire una corretta fruizione dell’arenile.

Le proposte saranno valutate da una commissione appositamente nominata e, al momento della sottoscrizione della sub-concessione, il soggetto affidatario dovrà presentare una cauzione o fideiussione a garanzia degli obblighi assunti.

L’Amministrazione comunale – per la prima volta- ha fissato il tetto massimo delle tariffe per i servizi di balneazione, con l’obiettivo di garantire una gestione sostenibile e accessibile. Il noleggio delle sdraio potrà variare da 3 a 4 euro per mezza giornata e da 5 a 6 euro per l’intera giornata, mentre per i lettini il costo massimo sarà da 4 a 5 euro per mezza giornata e da 7 a 8 euro per l’intera giornata. Il noleggio dell’ombrellone sarà di 2 euro per mezza giornata e tra 4 e 5 euro per l’intera giornata. La doccia calda costerà 50 centesimi, con uno sconto del 20% per residenti e under 20. La Giunta ha quindi incaricato l’Ufficio Demanio di avviare la procedura per rendere operative le spiagge libere attrezzate già dalla prossima stagione balneare.

Parallelamente è stata anche avviata la procedura per l’assegnazione in concessione di un tratto di arenile destinato alle attività sportive, situato nei pressi della spiaggia libera attrezzata SLA n. 3, verso il torrente Parmignola e in corrispondenza della nuova passeggiata, con un fronte mare di circa 30 metri.

L’area sarà destinata ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e impegnate nella promozione di attività sociali e ricreative.

Dopo una prima richiesta pervenuta a gennaio, sono arrivate altre tre domande concorrenti, rendendo necessario l’avvio di una procedura comparativa. La concessione avrà durata quinquennale e sarà assegnata al progetto ritenuto più idoneo a garantire un utilizzo dell’area coerente con l’interesse pubblico e con lo sviluppo delle attività sportive sul territorio. Tra i criteri di valutazione, indicati dell’atto di indirizzo della Giunta Ponzanelli, figurano la qualità del progetto sportivo, la gestione dell’area, l’esperienza dei proponenti e le misure previste per la sicurezza in mare.