Chiavari, attive le nuove isole ecologiche

Entreranno in funzione martedì 17 marzo le nuove ecoisole informatizzate installate in viale Tito Groppo, piazza Castagnino, vico del Bastione, via Sant’Andrea di Rovereto, corso Buenos Aires, via Piacenza, via Risso e piazzale Rocca, dopo il completamento della fase di collaudo.

Distribuite in diversi punti strategici della città, le nuove ecoisole sono state pensate per rendere il conferimento dei rifiuti più semplice, efficiente ed accessibile per i cittadini.

Infatti, ogni postazione è dotata di un sistema di conferimento automatizzato attivo 24 ore su 24, accessibile tramite tessera sanitaria (codice fiscale) oppure carta d’identità elettronica (CIE), che consente di smaltire le principali frazioni di rifiuto: carta e cartone, plastica e metalli, secco residuo e organico.

Le nuove strutture si distinguono anche per un design completamente rinnovato, sono state infatti inserite immagini dedicate ai luoghi simbolo di Chiavari. Un intervento pensato non solo per migliorare la funzionalità del servizio ma anche per contribuire al decoro urbano e alla valorizzazione del territorio.

L’utilizzo delle ecoisole è semplice e guidato dal sistema digitale presente sulla struttura. Per conferire i rifiuti è sufficiente premere il tasto “inizia” sullo schermo e toccare il cerchio verde, quindi avvicinare la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica per il riconoscimento del codice a barre. Una volta effettuato l’accesso, l’utente dovrà premere il tasto fisico corrispondente alla frazione di rifiuto da conferire, situato appena sotto lo schermo.

Gli sportelli di conferimento si aprono e si chiudono automaticamente, consentendo di inserire i sacchetti nella sezione corretta. È importante utilizzare sacchetti di dimensioni compatibili con il vano di conferimento di 35 litri ed evitare l’introduzione di rifiuti troppo voluminosi. Il termine dell’operazione sarà segnalato da un messaggio sullo schermo e da un segnale acustico.

