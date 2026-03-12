Cronaca La Spezia e provincia

Lerici, ritira un pacco contenente droga al punto di consegna: arrestato

I finanzieri del Comando provinciale della Spezia hanno arrestato in flagranza di reato un ventunenne, residente in Sardegna e domiciliato a Lerici, che aveva appena ritirato un pacco presso il punto di consegna cittadino di un corriere espresso. All’interno, occultati in mezzo alla schiuma espansa, 100 grammi di cocaina e 100 di hashish, in buste sottovuoto.

L’attività investigativa delle Fiamme Gialle nasce dal monitoraggio delle spedizioni e dei canali social, sempre più spesso utilizzati come “vetrine virtuali” per l’acquisto di droga in totale anonimato. La partita, ordinata sul web, viaggiava senza l’indicazione dei reali nominativi di mittente e destinatario. Dopo aver fermato il giovane e rinvenuto lo stupefacente, le operazioni di ricerca sono proseguite presso l’abitazione, dove sono stati sottoposti a sequestro altri 10 grammi tra hashish e marijuana, oltre a 1500 euro di denaro contante.

 

