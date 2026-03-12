Attualità Genova

Genova, Questo week-end visite senologiche gratuite al San Martino

Posted on Author Redazione Comment(0)

A seguito dell’adesione dell’Ospedale Policlinico San Martino al progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026”, sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, sarà possibile accedere a visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio della Clinica di Chirurgia Senologica del Policlinico, situato al piano terra del Padiglione 15 (ex IST). Non è necessaria la prenotazione: l’accesso sarà diretto, con accettazione infermieristica a cura dell’equipe della struttura.

Qualora, durante o al termine della visita, emergessero potenziali fattori di rischio o elementi meritevoli di approfondimento, le pazienti saranno prese in carico e indirizzate ai percorsi diagnostici successivi, con eventuale programmazione di accertamenti oncologici, radiologici, genetici – attraverso il Centro Tumori Ereditari – e, se necessario, supporto psico-oncologico.

Le prime visite offerte nell’ambito dell’iniziativa saranno completamente gratuite. In caso di ulteriori approfondimenti clinici o diagnostici, le pazienti saranno inserite nei percorsi di cura previsti, secondo il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuale esenzione dal ticket.

Con questa iniziativa, l’Ospedale Policlinico San Martino rinnova il proprio impegno nella promozione della salute femminile, sottolineando come la prevenzione rappresenti il primo e più importante gesto di attenzione verso se stesse.

