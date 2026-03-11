Vado Ligure, riapre l’ufficio postale

Dopo diversi mesi di attesa, è nuovamente operativo, dopo gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’ufficio postale di Vado Ligure in via Cadorna 21. Sarà quindi aperto al pubblico come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05, ed il sabato fino alle 12:35.

Tra gli interventi effettuati lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, e postazioni ergonomiche. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso la sede sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. Tra gli altri, possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR, i certificati come quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia.

L’iniziativa “Polis”, ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio, nella provincia di Savona è giunta all’80% della sua piena realizzazione.

